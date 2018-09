I hele sommer har hun grublet. Beslutningen har ikke vært enkel. Fire ganger har Rita Ottervik (Ap) bedt om utsettelse på å svare på spørsmålet om hun vil fortsette som Aps ordførerkandidat i Trondheim. En jobb hun har hatt i femten år.

På en pressekonferanse i dag fortalte hun at hun har brukt mye tid på å finne ut om hun hadde motivasjonen som trengs for å fortsette.

– Til slutt var det magefølelsen som gjorde at svaret ble som det ble, fortalte hun.

Nå er hun klar for å stå i jobben i fem år tid.

Svekket nettverk

Det siste året har utfordringene stått i kø for Arbeiderpartiordføreren. Som nær venn var hun i fjor vitne til at Trond Giske ramlet ned fra Ap-tronen etter innrømmelser om upassende oppførsel mot flere unge jenter.

Så ble Aps lokale kronprins Rune Olsø etterforsket av Økokrim etter en omstridt byggesak i Trondheim – også kalt Kystadsaken – og trakk seg fra alle verv. Arvtakeren hans, kommunalråd Geir Waage ble med i dragsuget og sa i vår nei til gjenvalg. De to var viktige støttespiller for Rita Ottervik.

Økokrim har henlagt Kystad-saken . Likevel er to åpenbare kandidater til å ta over som ordfører ute av lokalpolitikken.

Det hjelper heller ikke at stortingsrepresentant Karianne Tung trakk seg fra politikken for ett år siden. Tung lå an til å bli partileder i det sammenslåtte Trøndelag. Den eneste gjenværende tungvekteren er fylkesordfører Tore O. Sandvik. Men har gjør en viktig jobb for Trondheim Arbeiderpartiet der han er.

Det store frafallet gjør at presset på Ottervik til å fortsette har vært stort.

– Jeg føler på ansvaret for å bidra, når mange med erfaring trekker seg, sa hun som del av begrunnelse for å stille enda en gang.

Byggingen av en ny storhall langs Nidelvens bredd på Øya i Trondheim har skapt kraftige protester. Foto: Illustrajon / Link Arkitektur

Sikre ettermælet

Rita Ottervik er også opptatt av å etterlate seg et ryddig bo. Akkurat nå ser det lite ryddig ut i Trondheimspolitikken. Bråket og overskridelsene rundt byggingen av et nytt Spektrum i den grønne bydelen Øya, og etableringen av et Metrobuss-system i Trondheim har utløst både sinne og økonomiske utfordringer.

– Jeg vil gjerne være med på å lose disse store prosjektene i havn som ordfører.

Metrobusser er Trondheims svar på Bergens bybane. Forsinkelser og budsjettsprekk gjør at prosjektet har mange kritikere. Foto: Bent Lindsetmo/NRK

Må begynne på nytt

Rita Ottervik erkjenner at hun må stille med mange ferske fjes dersom hun vinner valget enda en gang. Rutinen kommer godt med.

– Nå skal vi bygge nye folk med erfaring framover.

Det er ikke bare folk hun skal bygge, men en ny bærekraftig organisasjon som trengs for å styre byen framover. Situasjonen er nesten slik den var da Rita Ottervik ble ordfører i 2003, etter 14 år med Høyrestyre.

Fra utstillingsvindu til skrekkabinett

SVs brakvalg i Trondheim i 2003 banet veien for det som skulle bli et utstillingsvindu.

– Vi hadde en periode bak oss hvor Arbeiderpartiet hadde vist liten evne til å samarbeide med andre, forteller Rita Ottervik.

Allerede valgnatta søkte hun samarbeid med SV. Senere kom Senterpartiet, De Grønne og Pensjonistpartiet med i den brede flertallskoalisjonen. Trondheim ble modell for Jens Stoltenberg trepartiregjering med SV og Sp. I mange år skinte utstillingsvinduet nord for Dovre nypussa og klart.

Skandalene det siste året har gjort utstillingsvinduet mattere. VG skrev i en leder at skrekkabinett er en mer passende beskrivelse.

Bygge ny tillit

Nå må brobygger Ottervik finne et nytt fundament å bygge politikken på. Torsdag sender nominasjonskomitéen ut en alfabetisk liste over partifolk de mener bør utgjøre Aps valgliste i Trondheim.

Der har Rita Ottervik hatt en tung hånd på rattet. Kommunesammenslåingen fra nyttår gjør at også sentrale Ap-politikere fra Klæbu er med på laget.

– Vi er et bredt folkeparti, med folk fra mange sosiale lag, fra mange bydeler og med ulik bakgrunn. Vi har alltid henta flinke folk, så det skal nok gå bra.

Når Ottervik nå stiller til en femte periode som ordfører må hun overbevise velgerne i Trondheim om at hun har full kontroll i eget parti. Hun må folk til å stole på at alle rundt henne er til å stole på – fordi det er hun som har plukket dem ut.

Ifølge de siste meningsmålingene er det fortsatt rødgrønt flertall i Trondheim.