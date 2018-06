Risset bokstaver rett ved 6000 år gammel helleristning

Museumsdirektør og arkeolog Birgitta Fossum ved det samiske museet Saemien Sijte er oppgitt.

– Det har vært noen nede ved Bølareinen og risset inn bokstaver foran snuten til reinen. De har antageligvis brukt stein som de har funnet her i området.

Fossum tror knapt det hun ser når hun er med NRK ned til helleristningsfeltet Bøla, som ligger skjermet til ved elva Bøla i Stod i Steinkjer. I området er det flere godt bevarte helleristninger, blant dem den mest berømte, Bølareinen.

Fra og med denne turistsesongen har det sørsamiske museet i nabokommunen Snåsa overtatt ansvaret for attraksjonene ved elva Bøla, men sesongen starter med skår i gleden. Tre bokstaver risset inn i berget ødelegger delvis inntrykket av den hittil svært godt bevarte turistattraksjonen.

– Dette er ett av de mest besøkte kulturminnene i Trøndelag. Nå kommer folk hit og får se ikke bare rein, men også moderne hærverk, sier museumsdirektør Birgitta Fossum. Foto: Solvår Flatås / NRK

Har ligget urørt i 6000 år

Bølareinen er hovedmotivet i det store helleristningsfeltet i Stod i Steinkjer, og stammer ifølge Wikipedia fra 3–4000 år før Kristus.

– Jeg blir veldig trist og så knytter det seg litt i magen, sier Birgitta Fossum.

– Dette er et kulturminne som har stått her i 6000 år og som har klart vær og vind og vann og det meste, og så har mennesket av i dag slikt et behov for å sette et merke på slike steder, sier en oppgitt Fossum.

Fagfolk skal vurdere om det er mulig å fjerne inskripsjonene, som er risset inn med stein. Foto: Lars Forseth / TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Vil tilrettelegge

Fylkeskommunen har etter kulturminneloven myndighet når det gjelder denne type kulturminner. Seksjonsleder for kulturminner i Trøndelag fylkeskommune, Silje Svinsaas Holiløkk, sier omfanget av hærverket er så stort, at anmeldelse er nødvendig.

– Vi har en jobb å gjøre med å formidle betydningen av disse kulturmidlene, sier seksjonsleder for kulturminner i Trøndelag fylkeskommune, Silje Svinsaas Holiløkk. Foto: Trøndelag fylkeskommune

– Vi kommer til å sette inn strakstiltak, umiddelbart, for å sikre helleristningene. Det gjelder ikke bare Bølareinen, men på generell basis, sier Holiløkk.

Fylkeskommunens utfordring er å ta vare på helleristningene, samtidig som folk får tilgang. Mange av disse kulturminnene ligger uskjermet i terrenget og ikke alle vet nødvendigvis at de gjør noe straffbart ved å lage nye inskripsjoner i og ved gamle kulturminner.

– Vi er veldig opptatt av at folk skal få se helleristningene i det terrenget de ligger, i stedet for å bare se bilde eller lese om det, sier Holiløkk.

Hærverk på helleristninger er et kjent fenomen, og har blant annet skjedd med skiløperen i Nordland, i Lierne og på Hell. Begge de to sistnevnte ligger også i Trøndelag. Fylkeskommunen forsikrer om at de tar oppgaven med å sikre helleristningene alvorlig, og påpeker at de har kontinuerlig fokus på sikring av bergkunsten.