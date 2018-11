Risikerer 11 millioner i erstatning etter å ha tent på kvisthaug

15. mai i fjor var en fin vårdag i Namsos, og den unge kvinnen ville hjelpe familien sin med å rydde litt i hagen utenfor leiligheten deres i boligfeltet Fossbrenna.

Samlet gress og kvister

– Jeg og søsteren min ble enige om å samle sammen litt gress og kvister og brenne dette i hagen, forklarte kvinnen i Namdal tingrett da rettssaken startet mandag morgen.

Først tente hun på en del gress i en sandkasse, og det gikk greit.

– Jeg så det lå noen kvister borte ved en skillevegg lenger borte i hagen. Haugen var ganske stor, og en meter høy. Jeg hadde med ei bøtte med vann, og bestemte meg for å tenne på haugen, fortalte hun.

En hel rekke med leiligheter ble ødelagt i brannen 15. mai i fjor. Foto: Luftfoto: Tariq Alisubh

Mistet kontrollen

Men da gikk det galt. Kvinnen mistet kontrollen over bålet, og det tok raskt fyr i veggen på rekkehuset.

– Jeg ropte på søsteren min og ba henne hente mer vann, men det hjalp ikke. Min mor fikk varslet de andre i rekkehuset, og det ble ringt etter brannvesenet, fortalte kvinnen til tingretten.

Men da hadde brannen kommet ut av kontroll, og brannvesenet måtte først og fremst konsentrere seg om å redde andre boliger i nærheten av rekkehuset. Heldigvis kom ingen til skade i brannen.

– Jeg synes veldig synd på alle som ble rammet. Det var jo ikke meningen at det skulle gå sånn, men heldigvis ble ingen skadet, sier hun.

Brannen ødela flere leiligheter, og kvinnen er nå tiltalt for å ha vært grovt uaktsom da hun tente bålet i hagen. Blir hun dømt etter tiltalen, venter et erstatningskrav på 11,3 millioner kroner fra forsikringsselskapene for skadene brannen førte til.

– Dette er en veldig tragisk sak for alle involverte. Dette er også en stor belastning for tiltalte og hennes familie. Dette kan jo framstå som urettferdig for tiltalte, men slik er regelverket, sa aktor, politiadvokat, Åsta Elden til retten

Delvis straffskyld

– Jeg erkjenner delvis straffskyld, men det var jo aldri meningen å starte en brann. Jeg har heller ikke mulighet til å betale erstatningskravet, sa hun til tingretten.

Blir hun dømt for å ha vært grovt uaktsom, risikerer hun også fengsel i inntil ett år.

Kvinnens forsvarer, Siw Bleikvassli, understreket innledningsvis at den unge kvinnen som er student, ikke vil være i stand til å betale erstatningskravet som er reist.

– Dette mener vi retten må ta hensyn til, sa Bleikvassli da rettssaken startet.

Den tiltalte kvinnen mener hun ikke opptrådte grovt uaktsom da hun tente på bålet. Hvis retten tar hensyn til det, slipper hun trolig å betale erstatningssummen.