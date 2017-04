Ringve-åpning utsatt ett år

Etter planen skulle hovedbygningen stå ferdig i juni 2017 – nesten to år etter den nær katastrofale brannen. Nå er åpningen utsatt ett år. Det skriver Adresseavisen. Det viser seg at Bygget har større skader enn det som først ble antatt. Blant anet er tømmeret under tårnet på Ringve Museum så råttent at det kan plukkes vekk med fingrene, skriver avisen.