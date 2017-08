Ringrever lover dramatikk i Stadsbygda

De to kjente kulturpersonlighetene lover mye dramatikk i årets utgave av «Den siste viking», og fembøringene som ble brukt under Lofotfisket på slutten av 1800-tallet ligger klare ved kaia ved friluftsscenen til Museet Kystens Arv.

Nevekamp

– Jo, det blir nevekamp som Johan Bojer beskriver var vanlig i Lofoten på den tida. Også har jeg gjort noen grep med å bruke Helge Jordals karakter som forteller, sier regissør Nils Gaup til NRK.

«Den siste viking» er en roman av Johan Bojer fra 1921 som beskriver kystmiljøet i Stadsbygda og Rissa for hundre år siden. Og ikke minst hvor avhengige mange var av Lofotfisket. Bojer skriver om en kultur som går tapt med fremveksten av industrifisket, og om hverdagskulturen i et fiskevær for hundre år siden.

Romanen er blitt bearbeidet til kystspelet som de siste årene er blitt satt opp i Stadsbygda.

– Fryktelig rått

Helge Jordal spiller karakteren Jakob Pinade med litjfoten, eller Jakob Åsan.

– Jo, jeg vet ikke helt hvordan det blir ennå, men det er både rørende og fryktelig rått, sier Jordal.

Kristoffer Sagmo Aalberg og Mari Haugen Smistad har to framtredende roller i årets utgave av «Den siste viking». Foto: Grete Thobroe / NRK

Kristaver og kona hans Marja spilles av «Kristoffer Sagmo Aalberg og Mari Haugen Smistad», og dette er karakterer vi kommer nærmere denne gangen.

– Jeg blir veldig fascinert av at det gikk an å seile og ro fra Stadsbygda til Lofoten. Det måtte de gjøre, og de satte både familie, økonomi og livet på spill, sier Aalberg.

– Dette er veldig spektakulært og jeg føler med veldig trygg ved å ha Nils Gaup som regissør, sier Smistad til NRK.

I tillegg til de profesjonelle skuespillerne stiller skuespillere fra Rissa ungdomslag, og mange av disse har vært med i flere av oppsetningene fra tidligere år.

Gikk til aksjon

«Den siste viking» er historien om han Kristaver Myran og mannskapet hans som reiser til Lofotfisket. En endeløs kamp mot havet, med døden på båtripa. Her er også den dramatiske historien om slaget i Trollfjorden, der fiskerne gikk til direkte aksjon mot storkara som ville stenge dem ute fra fiskefeltet.

Kystspelet skal vises i perioden 17. til 27. august.