Riksteatret kutter forestillinger ute i distriktene

Riksteatret må igjennom økonomiske nedskjæringer, noe som får konsekvenser for turnévirksomheten. Det blir 20–30 færre forestillinger rundt omkring i hele landet neste år, ifølge Riksteatret.

Bjugn i Sør-Trøndelag og Nærøy i Nord-Trøndelag er to av spillestedene som får merke kuttene.

Skuffet over dårligere distriktstilbud

– Vi er veldig skuffet og lei oss for dette. Selv om barneforestillingene vil fortsette her på Kolvereid fremover, så vil vi miste voksentilbudet, sier oppvekst- og kultursjef i Nærøy kommune, Kirsti Sandnes Fjær.

Hun synes det er spesielt at det skal kuttes på teatertilbudet ute i distriktet, hvor det fra før er veldig langt til andre profesjonelle tilbud for folk.

Denne våren skulle det opprinnelig ha vært både en voksenforestilling og en barneforestilling fra Riksteatret på Kolvereid. Nå kuttes altså den ene forestillingen.

POPULÆR FORESTILLING: Plakaten til forestillingen «En mann ved navn Ove», med skuespiller Sven Nordin. Foto: Gisle Bjørneby / Riksteatret

– Jeg opplever at mange innbyggere fra nabokommunene her i Ytre Namdal benytter seg av tilbudet fra Riksteatret som vi har her i Nærøy, på Kolvereid, sier Fjær.

– Men har besøkstallene vært gode?

– Besøkstallene har selvsagt variert, ut fra hvilke forestillinger og skuespillere som har kommet. Sist forestilling, «En mann ved navn Ove», var fullsatt. Det viser at vi liker å få gode tilbud, sier kultursjefen.

Nærmeste spillested for å se voksenforestillingene er Namsos, hvis man kjører sørover. Mosjøen er nærmeste spillested nordover.

– Å kjøre fra Ytre Namdal til Namsos tar to timer, og kjøreturen til Mosjøen tar fire timer, sier Fjær oppgitt.

Må kutte på grunn av økonomi

– Vårt økonomiske handlingsrom er redusert med rundt ti prosent, sammenlignet med tre år siden. Vi har derfor et behov for å kutte ned i antall forestillinger, rundt 20–30 per år, sier pressekontakt i Riksteatret, Helge Rekdal.

Rekdal forklarer at Riksteatret har prioritert å beholde barneforestillingene for neste års turnéliste.

– Denne ordningen gjelder i første omgang kun for 2018. Vi får håpe at de økonomiske rammebetingelsene bedrer seg, slik at vi igjen kan tilby et fullt voksenteater-tilbud også i Kolvereid og Bjugn, sier Rekdal.