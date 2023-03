Riksrevisjonen opnar for samarbeid om gransking av Helseplattformen

I dag blei det bestemt at Riksrevisjonen, saman med kommunerevisjonen i Trondheim, skal finne ut om dei kan få til ei felles undersøking av Helseplattformen.

Det opplyser ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, Annette Gohn-Hellum til NRK.

– Me ser at det over tid har blitt rapportert om vesentlege feil i dette systemet, seier Gohn-Hellum.

Kontrollutvalet i Trondheim vedtok i går at dei ønsker at Riksrevisjonen blir involvert i ei potensiell gransking.

Avgjerda vil kome ein gong etter påske opplyser ekspedisjonssjefen.