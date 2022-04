Henlegger sak mot fosterforeldre etter barnedødsfall

Den fem måneder gamle gutten ble innlagt på St. Olavs hospital med hodeskader i desember 2020. Seks dager senere døde han. Fosterforeldrene ble varetektsfengsla i full isolasjon sikta for grov vold i nære relasjoner.

I dag ble det kjent at saken mot begge fosterforeldrene fra Levanger henlegges. Begge to nekta straffskyld da de ble satt i varetekt.

– Det har med den bevismessige situasjonen å gjøre. Det er et strengt beviskrav når man skal reise tiltak i en straffesak, sier statsadvokat Kaia Strandjord til NRK.

I en pressemelding skriver riksadvokaten at det ikke er mulig å fastslå tilstreklig sikkert hva som har skjedd med barnet.

Ulike henleggelser

For en av partene er saken henlagt etter bevisets stilling. Dette betyr at hendelsesforløpet ikke med sikkerhet er avklart. For den andre er saken henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

– Slik denne saken er opplyst i dag er det dessverre ikke mulig å fastslå tilstrekkelig sikkert hva som har skjedd med barnet og hvem som eventuelt har påført ham skadene, opplyser riksadvokaten i en pressemelding.

Det er blitt konkludert at denne saken har blitt grundig og samvittighetsfullt etterforsket. Slik saken står nå kan en ikke se at ytterligere etterforsking vil kunne lede til et annet etterforskingsresultat, ifølge riksadvokaten.

Politiet og påtalemyndigheten har brukt lang tid på å behandle saken mot de to fosterforeldrene fra Levanger.

Forsvarer for en av fosterforeldrene, Theo Dretvik, sa til NRK i september i fjor at det framstår som unødvendig at det skal ta så langt tid å få en avklaring i en så alvorlig sak.

– Saken har tatt tid

Strandjord opplyser at saken har hatt en omfattende etterforskning.

– Det har blitt gjort etterforskning med flere utstrakte sakkyndigheter. Derfor har saken tatt tid etterforskningsmessig, for å få undersøkt den fullt ut så langt det går, sier statsadvokaten.

For å reise tiltale i en straffesak må påtalemyndigheten være overbevist over straffskyld. De må også være overbevist over at skylden lar seg bevise for domstolen.

– I denne saken greier vi ikke med sikkerhet å fastslå hva som har skjedd. Det er fravær av en del skader, som gjør oss så usikre at det ikke reises tiltale.

Lettet over henleggelsen

Forsvarer til den ene parten, Theo Dretvik, forteller at prosessen har vært en stor påkjennelse for sin klient.

– Klienten er veldig lettet over at beslutningen endelig foreligger, og ikke minst at forklaringen som er gitt er blitt trodd, sier Dretvik.

Fosterforeldrene var med barnet på sykehuset og ble etter hvert avhørt og pågrepet, uten at dem selv var forberedt på det, ifølge forsvareren.

– Livet har stått på vent siden dette startet i 2020, sier Dretvik.