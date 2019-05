Rigmor Seehuus skulle bare kose seg med en bit med smågodtbit, da hun kjente at tennene traff noe merkelig.

– Det er en lakrissjokolade med fyll som er veldig god, men inni den kjente jeg noe hardt. Det hadde en annen konsistens enn lakrissjokoladen, sier Rigmor Seehuus fra Trondheim til NRK.

Da hun så nærmere på tingen som ga henne litt ekstra tyggemotstand ble hun kvalm. Inne i lakrissjokoladen fant hun nemlig en negl.

– Det var motbydelig. Jeg måtte sjekke mine egne fingre for å se om det var jeg som hadde mista en negl, men hadde jeg ikke. Den satt fast i lakrisen, sier Seehuus.

TRODDE IKKE DET VAR SANT: Rigmor Seehuus fra Trondheim trodde ikke det var sant da hun fant en negl i en sjokoladebit. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Beklager på det sterkeste

Kjøpmann ved Meny Moholt, hvor Seehuus kjøpte smågodtet, Mads Kristian Laugsand, sier hendelsen er svært kjedelig.

– Det er jo aldri artig når noe slikt skjer, og vi beklager på det sterkeste. Det er merkelig at noe slikt kan skje.

De tar nå kontakt med leverandøren av sjokoladen, som må se videre på saken.

– Kunden får pengene tilbake og vel så det. Vi ønsker at hun skal bli fornøyd igjen, sier Laugsand.

Boksen med lakrissjokoladen er nå tømt, forteller kjøpmannen.

SATT FAST: Neglen var inne i lakrisfyllet i sjokoladen. Foto: Bent Lindsetmo/NRK

Norgesgruppen tar fullt ansvar

Det er Norgesgruppen som har ansvaret for innkjøp av smågodt til Meny-butikkene, og de sier at de tar saken på største alvor.

– Nå er det viktig for oss å få tak i fremmedlegemet som er funnet. Vi har en egen prosess på dette. Er dette en negl, så må vi finne ut hva som har skjedd og hvordan rutinene kan skjerpes, sier kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland.

De kjøper smågodt i løsvekt fra ulike underleverandører.

– Vi tar saken videre til våre leverandører, så kunden skal være sikker på at dette blir håndtert på en god måte, sier Søyland.

Hun sier det er svært viktig at kundene varsler dersom de finner slike ting.

TIL KAFFEN: Rigmor Seehuus skulle bare ta seg en bit sjokolade til formiddagskaffen. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Jeg tygde på den

Seehuus forteller at hun gikk en hel dag og var kvalm og uvel etter neglefunnet.

– Alt jeg klarer å tenke på er hvor denne neglen har vært før den havnet i munnen min. Jeg tygde på den, sier Trondheimskvinnen, som innrømmer at hun var kvalm i lang tid etter munnfullen, sier Rigmor Seehuus.

Hun sier derimot at hun er ferdig med sjokoladekjøp for all framtid.

– Jeg kommer aldri til å kjøpe smågodt igjen. Nå blir det heller sommerkropp, ler hun.