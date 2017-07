Rie skal få hjelp fra spesialister i London

Rie Aurora Aagaard fra Hommelvik fortalte tidligere i sommer på bloggen sin, hvordan det er å leve med diagnosen Heminasal aplasi.

– Jeg vil operere ansiktet mitt fordi jeg ikke liker det så godt.

Diagnosen gjør at halve ansiktet til Rie er underutvikla. Hun har bare et nesebor, er nesten blind på det ene øyet og har et øre som er mindre enn det andre.

I slutten av juli hadde hun en konsultasjon med spesialister i London ved Great Ormond Street Hospital, som skulle se på mulighetene for en operasjon, nå skal Rie på hjelp.

– Det gikk veldig bra, nå har jeg trua, sa Rie til Malviknytt, som først omtalte saken.

Opplever daglig stirring og peking

– Unger kommer bort til meg og spør meg hvorfor jeg er stygg, forteller Rie til NRK.

Hun er den eneste i Norge og en av tre i resten av verden med diagnosen. Daglig opplever Rie at både voksne og barn stirrer og peker på henne.

Foreldrene til Rie forteller at hun så ut som en helt vanlig baby da hun ble født. Foto: Privat

– Det gjør at jeg blir lei meg. Det setter seg liksom fast i hodet, også går jeg og tenker på det resten av dagen.

Etter turen til London er Rie og foreldrene optimistiske. Det ligger an til at hun skal gjennom to operasjoner.

– De sa at jeg kunne operere bare nesa eller at jeg kunne operere øyet, altså flytte øyet litt oppover og fylle inn et bein i kinnet mitt og fikse kjeven og til slutt nesa.

Ingen garanti for resultatet

– Jeg gleder meg til å kunne bruke solbriller, forteller Rie.

Legene kan ikke gi noen garanti for hvor bra resultatet vil bli.

– Ansiktet mitt blir ikke helt sånn symmetrisk. Jeg tror det vil bli veldig uvant og litt rart, veldig lenge. Blir litt sånn at når jeg lukker øynene, ser jeg meg slik jeg var. Men når jeg åpner øynene og ser meg i speilet, blir det helt annerledes.

Operasjonene må planlegges nøye, derfor er det usikkert når de blir enda.