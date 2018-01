Returen av amerikansk eks-diplomat ble nok en gang mislykket

Fra Politiets Utlendingsenhet har NRK fått denne versjonen av hendelsen:

«Vi kan bekrefte at hun ble forsøkt returnert til USA sent fredag ettermiddag, men at returen ble avbrutt.



Bakgrunnen for dette var at kvinnen nektet å ta plass i setet sitt før take-off. Våre ledsagere samtalte med henne over en viss tid, og forsøkte å få henne til å sette seg frivillig. Vi opplevde at hun ikke var innstilt på å reise til USA.



Da det ikke førte frem å samtale med henne tok to av PUs ledsagere tak i hver av hennes armer for å føre henne til setet sitt. Hun satte seg til motverge og ble høylytt.



I mellomtiden kontaktet crewet kapteinen som hadde en rolig samtale med henne. Kapteinen oppfordret henne på det sterkeste om å innta setet sitt og rette seg etter politiets anmodninger.



Hun anførte overfor kapteinen at armen hennes var brukket som følge av fysisk maktbruk fra to av PUs ledsagere. Kapteinen informerte en av PUs ledsagere om at hun hadde ytret ønske om at lege skulle kontaktes.



Det ble derfor gjort forsøk på å kontakte en lege, men det var kun ambulansepersonell til stede på kort varsel. En undersøkelse av ambulansepersonell ville derimot ikke vært ansett som tilstrekkelig av kapteinen for at hun kunne bli med på flyturen. Returen ble derfor avbrutt.



Det ble etter den avbrutte transporten fattet pågripelsesbeslutning, og hun ble innsatt ved utlendingsinternatet på Trandum igjen.



Hun fikk da en konsultasjon av en av legene der. Legen konkluderte med at hun ikke hadde brukket armen, eller hadde noen andre alvorlige skader.



Det er viktig for PU å understreke at vi gjør vårt ytterste for å gjennomføre trygge, skånsomme og verdige returer av utlendinger. Dette har vi lang erfaring med, og dette er viktig ved hver eneste uttransportering vi foretar.»