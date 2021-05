Etter at kvinnegruppa Ottar politimelde Krogstad, starta politiet ny etterforsking i fjor.

Nektar straffskuld

Krogstad har drive i «erotikkbransjen» i Trondheim i mange år. Då han måtte i fengsel stengde også sexklubben «Club 4». Klubben var ein møtestad for vaksne betalande medlemer. Den gjenopna i 2013. Tiltalen gjeld frå hausten 2016 til januar 2019. Krogstad er tiltalt for å ha formidla kontakt mellom prostituerte og dei som ville kjøpe sex. Det er ulovleg etter paragraf 315, den såkalla «hallikparagrafen».

Han er også tiltalt for å ha stilt lokale til rådvelde for verksemda.

Forsvararen hans, Farhad Shæriæti, opplyste til NRK fredag at Krogstad kjem til å erklære seg ikkje skuldig i Trøndelag tingrett i dag.

I januar i fjor fortalde Nettavisen og gatemagasinet Sorgenfri om menn som skal ha betalt for sex i lokala som Krogstad driv i Trondheim.

«Kjøpe dame i kveld?»

Måndag føremiddag la aktor, politiinspektør Per Morten Brobakke, fram omfattande dokumentasjon frå mobilen til tiltalte. Her er det mange SMS-ar mellom Krogstad og menn. Krogstad formidlar også kontakt mellom prostituerte og menn via mobilen.

Til ein mann skriv tiltalte: «Kjøpe dame i kveld?»

Tiltalte sender så mannen mobilnummeret til ei kvinne. Han skriv at kvinna pratar mykje, men «er med på det meste i den rette stemninga».

I andre SMS-ar ber han menn om å møte i kjellaren til Club 4-butikken i Trondheim sentrum på eit gitt tidspunkt.

Tiltalte skriv også prisar, vanlegvis rundt 1500 kroner. Men legg til at kvinna er verd meir men at han «prøver å dempe henne.»

Til ei kvinne som sel sex skriv Krogstad at ho ikkje må seie noko om dette til andre.

Aktor vil med dette bevise at tiltalte formidla kontakt mellom sexkundar og prostituerte.

Nektar for å ha formidla sex-tenester

Då domar spurte han om yrke, svarrte Krogstad:

«Marknadssjef og produktutviklar»

Tiltalte forklarte i retten at det ikkje er snakk om sexkjøp i meldingane, men massasje og stripping.

–Politiet har etterforska saka svært subjektivt og fordomsfullt, sa tiltalte.

Krogstad meiner han og Club 4 er stigmatisert sidan domen i 2002.

–Eg er ein frisinna og fordomsfri mann. Eg kjenner mange prostituerte, men har aldri formidla kontakt mellom dei og kundar som vil kjøpe sex, sa tiltalte.

Tiltalte sa at Club 4 ikkje godtek prostitusjon i lokala sine, heller ikkje dop.

Krogstad sa at mange av medlemene er personar i høge stillingar og med relasjonar til andre. Desse vil ikkje vitne for meg, fordi det vil vere ei for stor belastningfor dei, sa tiltalte.

I ei melding frå tiltalte nemner han «analsex».

–Er dette massasje, spør aktor.

Tiltalte seier han ikkje kan hugse den meldinga. Om at han ba jenter ikkje fortelje om det som skjedde, sa Krogstad at det var eit rollespel. Sambuaren til jenta kunne derimot tru at det var prostitusjon.

Både tidlegare prostituerte og sexkundar skal vitne

To av kvinnene som selde sex skal vitne i retten for påtalemakta. Det skal også ein tidlegare sexkjøpar.

Forsvaret har 15 namn på si vitneliste. Fleire av dei tidlegare sexkundar eller medlemer av Club 4. Også tilsette i firmaet til Krogstad møter i vitneboksen. Ifølgje bevisoppgåva frå forsvarer skal tilsette forklare seg om mellom anna «omgrepsbruk, kommunikasjon og kontakt mellom klubbmedlemmer på fritid».

Ein del av bevisa frå påtalemakta er kommunikasjon mellom mobiltelefonar. Det eine nummeret er registrert på nettsida som Krogstad driv, der det er stort utval i erotiske artiklar. Butikken til tiltalte er midt i Trondheim sentrum. Den er også ransaka og beslaga blir lagt fram for retten.

Forsvarer Farhad Shæriæti meiner retten ikkje bør høyre vitnemåla til dei to tidlegare prostituerte. Vitnemåla var kome i stand på ein utilbørleg måte, meiner han. Shæriæti viste til at avisa Nidaros hadde snakka med desse før politiet kom inni biletet.

Nye Club 4: Klubben I Trondheim gjenopna i 2013. Foto: Ella Berit Mathisen / NRK

Lukka dører av omsyn til privatlivet

Både påtalemakta og forsvaret har kravd at rettssaka delvis skal gå for lukka dører. Det gjeld forklaringane til dei to tidlegare prostituerte og vitne som har kjøpt sex. Nokre av vitna har brote med miljøet, andre har familie og barn. Retten meiner det kan vere vanskeleg å få opplyst saka godt nok om vitna må forklare seg med publikum til stades.

Trøndelag tingrett har derfor bestemt at publikum berre i liten grad har høve til å følgje saka, digitalt. Av omsyn til smittevernet er rettsalen ikkje open for publikum i det heile tatt.

Media får derimot vere til stades og referere, men ta omsyn til dei presseetiske reglane som følgjer av «Vær varsam plakaten».

Det er sett av tre dagar til saka i tinghuset i Trondheim.