Over 1200 nordmenn tatt på ett døgn i politiets storkontroll

Trafikkpoliti over hele Europa hadde en 24-timers speedmaraton onsdag. Poenget var å luke ut de farligste fartssynderne.

Forskning viser at bare 60 prosent av oss trafikanter forholder oss til fartsgrensen. I en av tre dødsulykker er høy fart en medvirkende faktor.

Torsdag formiddag kom de norske resultatene etter speedmaratonen. 1215 personer ble stoppet for å ha kjørt for fort. Av dem mistet 56 personer førerkortet.

UP-distrikt Øst: 352 forelegg / 20 førerkortbeslag

UP-distrikt Sør: 240 forelegg / 11 førerkortbeslag

UP-distrikt Vest: 189 forelegg / 6 førerkortbeslag

UP-distrikt Midt: 196 forelegg / 15 førerkortbeslag

UP-distrikt Nord: 85 forelegg / 3 førerkortbeslag

Ordenspatruljer: 94 forelegg / 4 førerkortbeslag

Foreløpig har få av ordenspatruljene rapportert inn resultatet. Akkurat disse tallene er derfor svært mangelfulle.

Tatt mens de hørte om storkontrollen på radio

I Midt-Norge var 35 tjenestemenn fra utrykningspolitiet på plass i grøftekantene. I løpet av det 24 timer lange maratonen fikk totalt 211 bilister en reaksjon som svei i lommeboka

Politiet gikk bredt ut og varslet folket om storkontrollen. Men UP-sjefen i Midt-Norge, Anders Sjøtrø, forteller at det spiller liten rolle for resultatet.

– Flere av dem som kjørte for fort og ble tatt, fortalte at de hadde lest om storkontrollen. Mange hørte på NRK radio idet de ble stoppet, sier Sjøtrø.

SOM FORVENTET: UP-sjef i Midt-Norge, Anders Sjøtrø, sier at resultatene etter storkontroller er som forventet. 15 personer mistet førerkortet i Midt-Norge. Foto: Henrik Sundgård

Ifølge ham er resultatene som forventet.

– De er ikke nedslående, men tegner et tydelig bilde av det vi vet fra før, sier Sjøtrø.

Fikk 5.500 i forelegg: – Fortjener ikke annet

Ove Billerud var blant dem som tråkket for hardt på gasspedalen da han passerte politiet onsdag. Han ble 5.500 kroner fattigere for å ha kjørt 77 kilometer i timen i 60-sone.

– Jeg fortjener ikke annet. Når du sitter i andre tanker og skal kjøre 100 mil, er du ikke flink nok til å følge med når det blir nedsatt hastighet. Etter en situasjon som dette blir en flinkere en lang stund etterpå, sier Billerud.

For en 20-åring, som ble stoppet like etterpå, endte det ikke bare med forenklet forelegg. Han kjørte i 72 kilometer i timen i 60-sonen. Men de tre prikkene han hadde fra før gjorde at politiet måtte ta fra ham førerkortet i et halvt år.

– Jeg hang ikke helt med da jeg kjørte. Det er min egen feil. Det er ingen andre å skylde på, sier 20-åringen.