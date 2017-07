Rema med ny milliardsatsing

Etter at narasin og frykt for antibiotikaresistens ga det voksende kyllingmarkedet et skudd for baugen, går det igjen oppover for Norsk Kylling.

Selskapet skal nå satse på et nytt milliardprosjekt, skriver Finansavisen.

Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK

– Som en del av en omfattende satsing på hele vår verdikjede for kylling skal vi bygge en fabrikk som kan slakte og foredle hele Norsk Kyllings volum i dag og i overskuelig fremtid, sier administrerende direktør Kjell Stokbakken.

Norsk Kylling eies av Rema Industrier, som er et holdingselskap i Reitangruppen.

Han sier det er vanskelig å komme med en eksakt pris så tidlig i prosjekteringen, men sier det er snakk om en betydelig investering som vil koste et sted mellom en og to milliarder kroner.

Dagens fabrikk på Støren seks mil sør for Trondheim legges ned til fordel for det nye anlegget, som skal bygges i Malvik eller Orkanger.