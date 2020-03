Rema åpner nå sine store butikker på søndager

– Vi har meldt fra til våre kjøpmenn som har søndagsbutikk, at dersom de ønsker det, så kan de åpne den store butikken. Dette gjør vi som et kontaktforebyggende tiltak, sier Vidar Andresen, regiondirektør hos Rema Midt-Norge.

Ingen godkjennelse

Og på Rema 1000 på på Rosenborg i Trondheim åpna butikkmedarbeider Eirik Kvaran Bongard i dag hele butikken for kundene sine. Dermed ble det brått mer plass å boltre seg på i det som til vanlig er ei Brustad-bu.

– Det er selvfølgelig en utfordrende tid. Samtidig som det også er givende å kunne bidra med det vi kan - nemlig å sørge for at folk får kjøpt det de trenger, sier Bongard til NRK.

Han sier videre at de nå kan vise at dette går bra. Når det gjelder mat kan vi slappe av.

MER PLASS: Eirik Kvaran Bongards Rema-butikk på Rosenborg er egentlig er Bustad-bu, men i dag åpna han den store butikken. Foto: Bjørn Tore Grøtte / NRK

Men Rema gjør dette uten å ha fått noen formell godkjennelse. Fylkesmannen i Trøndelag har ikke gitt Rema tillatelse til å utvide arealet i de søndagsåpne butikkene.

– Vi fikk fredag en henvendelse fra Rema om dette og har videresendt ønsket om utvidelse av de søndagsåpne butikkene til overordna myndighet som er barne- og familiedepartementet, sier Robert Morberg, som er kommunikasjonsmedarbeider hos fylkesmannen.

Gjør det for kundenes sikkerhet

Morberg mener dette kan være et fornuftig tiltak, men sier at det da må gjelde alle de søndagsåpne butikkene. Rema har likevel gjennomført dette i dag.

INGEN GODKJENNELSE: Vi har meldt fra til våre kjøpmenn som har søndagsbutikk, at dersom de ønsker det, så kan de åpne den store butikken, sier Vidar Andresen, regiondirektør hos Rema Midt-Norge. Foto: Bjørn Tore Grøtte / NRK

– Vi har sagt til fylkesmannen at vi avventer en redegjørelse fra dem med tanke på praksis neste søndag. Men for oss var det helt riktig å åpne hele butikken allerede nå for å unngå smitte, sier Andresen.

Han forteller videre at denne avgjørelsen ble tatt god imot av de ansatte.

– Både ansatte jeg har snakket med og tillitsvalgte, sier at de er glade for dette, både med tanke på egen sikkerhet og kundenes sikkerhet, sier regiondirektøren.

– Hva tenker du om at Fylkesmannen ikke har rukket å behandle saken?

– Det har jeg full forståelse for da det helt sikkert er mange saker hos dem nå, sier Andresen.

Norgesgruppen beholder Brustad-bua

Norgesgruppen, som eier over 1800 Kiwi, Meny, Spar og Joker-butikker i Norge, har ingen planer om å gjøre det samme som Rema.

– Vi forholder oss til regelverket og vil ikke åpne de store butikkene på søndag nå, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen.

De er nå inne i en kaotisk og krevende periode i butikkene sine. Søyland mener det viktigste for dem er å sørge for å ha nok varer samt være gode på hygiene og å holde god avstand.

– Det er like viktig at vi klarer å gjøre det i små søndagsåpne butikker som i butikkene våre for øvrig, sier hun.

GJØR IKKE SOM REMA: Vi forholder oss til regelverket og vil ikke åpne de store butikkene på søndag nå, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Sarpsborg gjør som Rema

I Sarpsborg i Østfold har de gått helt motsatt vei. Der påla kommunen lørdag alle søndagsåpne butikker om å bruke hele salgsarealet.

– Det er stor smittefare når mange personer står i kø for å handle, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje i Sarpsborg.

Kommunen har vært i kontakt med tre butikker for å pålegge dem om å åpne helt opp. En av dem er Rema 1000 på Borgenhaugen. I en pressemelding sier etableringsdirektør Vidar Sølvskudt i Rema 1000 at de er fornøyd med hastevedtaket fra kommunen.

– Dette innebærer at det blir mer plass i butikken slik at vi reduserer smitterisikoen, sier han.