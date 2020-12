Rema-sjef skal «lage Broadway» i Trondheim

– Jeg får litt følelsen av Broadway når jeg seg skissene, sier Ole Robert Reitan.

Han er sjefen i dagligvareimperiet Rema 1000. Og mannen bak ideen om et nytt, stort kulturkvartal i Trondheim. Nyheten slapp han onsdag formiddag.

– Nå har jeg drømt om dette i mange år. Noen ganger har du drømmer du ikke er helt sikker på om blir noe av. Men nå blir det faktisk noe av.

Vet ikke prislappen

Og det innen 2023 er omme, hvis alt går som planlagt.

Kunstmuseet skal åpnes i den gamle Bankgården i hjertet av Trondheim. Der skal kunst fra hele verden vises frem, også verk som Reitan selv har i samlingen sin.

I samme kvartal, i Apotekerveita, skal det toppmoderne teaterhuset «Nye hjorten teater» lokke med teaterstykker, konserter og musikaler.

Rett over gata ligger Britannia, luksushotellet som pappa Odd Reitan pusset opp for over én milliard kroner.

Ole Robert Reitan har foreløpig ikke et anslag på hvor mye penger det vil koste å nå gjøre drømmen sin til virkelighet.

West End og Broadway

Den påtroppende teatersjefen hentes rett fra scenen på Trøndelag Teater: Skuespiller og regissør, Mads Bones.

Planen er å sette opp egne teaterstykker. Men også store, folkelige titler kjent fra West End og Broadway.

– Jeg har som uttalt ambisjon at det skal bli folkefest hver eneste kveld i «Nye hjorten teater», sier Bones.

Han startet tidligere i år «Det nye teateret» i Trondheim. Da Reitan tok kontakt, tente han tvert på ideen.

– Vi skal lage overraskelser, og det skal svinge, fastslår Bones.

TRØNDERTRIO: Ole Robert Reitan har fått med seg trønderske eksperter når han nå realiserer drømmen sin. Mads Bones blir teatersjef og Tone Hansen styreleder ved museet. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

«Konkurrent» tror Trondheim trenger tilskuddet

Trøndelag Teater i Prinsens gate ligger kun en kort spasertur fra det fremtidige museet og teateret.

Teatersjef ved Trøndelag Teater, Elisabeth Egseth Hansen, tror byen og regionen er veldig klar for dette tilskuddet. Hun er ikke redd for konkurranse.

– Det å få strukket lerretet, tror jeg er en styrke. Jo større tilbud – dess større bruk, sier hun.

– Et museum du må besøke 2–3 ganger i året

Tone Hansen blir museets arbeidende styreleder, og får det kunstneriske ansvaret.

Utstillingsprogrammet vil hun ikke røpe ennå, men hun lover at det vil ha stort internasjonalt fokus.

– Dette er ikke et museum du besøker hvert femte år, og tenker «nå er jeg ferdig med det». Det skal være et museum du må besøke 2–3 ganger i året for å henge med i det som skjer i Trondheim, sier Hansen.

KUNSTMUSEET: Illustrasjonen viser hvordan det kan bli seende ut i en del av kunstmuseet. Foto: Reitangruppen (illustrasjon)

Ole Robert Reitan, som skal sitte i styret i museet og være styreleder for teateret, mener at nordmenn får en grunn mindre til å reise til London og New York fremover.

– Vi trøndere kan bare holde oss hjemme, og invitere hele verden til å komme og besøke oss, smiler Reitan.

For de skal «lage verdensklasse», sier han.

– Og så skal vi ha ei vid og høy dør som ønsker alle velkomne. Vi skal ikke drive med noe for de få – vi skal drive med noe for de mange. Jeg mener det er en klar sammenheng mellom kvalitet og det å være kommersielle