– Vi opplevde at denne helga var en av de beste siden vi åpnet for 18 år siden, sier daglig leder ved Nerskogen skianlegg i Rennebu, Torleif Kristiansen.

Flere av skianleggene i Trøndelag nådde en høydetopp i antall besøkende i helga.

– Det at det var så fine forhold og vinterferie gjorde at flere var i bakken. Vi hadde rundt 2000 besøkende bare i helga, sier Ola A. Seem ved Grong skisenter.

Bruker sosiale medier for å nå skientusiastene

Grong skisenter håper på like mange besøkende i påskeferien. Foto: Grong skisenter

– Vi legger ofte ut bilder av hvordan forholdene i bakken er for å prøve å friste flere til å komme. Når det er lite snø i lavlandet og der folk bor glemmer man ofte at det er fine forhold i bakken, sier Seem.

Både skisenteret og privatpersoner har gjennom vinterferien delt bilder i sosiale medier av hvordan forholdene er.

– Vi er veldig bevisst på å bruke sosiale medier aktivt i vår kommunikasjon med omverden, slik at flere ser hvor fint det er og skal få lyst til å komme, sier Seem.

Fine forhold gir flere besøkende

– Det er mye som spiller inn og i vinter har det vært veldig isete og lite snø, men vi har heldigvis fått en del snø her, sier Torleif Kristiansen ved Nerskogen.

Også i Grong har det vært de fine forholdene som har fristet, og mange av vinterferiegjestene fra Nord-Norge brukte helga i bakken.

– Det er mange nordlendinger som har hytter i nærheten av oss, og de velger å besøke oss i ferien. Vi satser på fint vær og at vi når en ny høydetopp i påskeferien, sier Ola A. Seem.

Flere valgte å bruke vinterferien i skisporet. Foto: Trondhjems Turistforening

Rekordhelg for turistforeninga

Det fine været og vinterferien skapte og rekordhelg for Trondhjems Turistforening. To av hyttene deres var åpne, og til sammen solgte de over tusen kanelsnurrer i løpet av helga.

Ved Rønningen i Bymarka var det fine forhold i helga. Foto: Trondhjems Turistforening

– På Rønningen i Bymarka og Gjevilvasshytta i Trollheimen har det vært rekordmange besøkende i vinterferien, sistnevnte har aldri vært så full av overnattingsgjester og dagsbesøkende, forteller informasjons- og markedssjef i Trondhjems Turistforening Jonny Remmereit.