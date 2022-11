Rekordmåned for laksesalg

Aldri før har norske lakseoppdretterne solgt fisk for mer penger enn de gjorde i oktober. Da ble det ble solgt over 133 tusen tonn med fisk - til en verdi av 10,6 milliarder kroner til utlandet. Det er 2,7 milliarder kroner mer enn samme måned i fjor, melder Sjømat Norge. Den forrige rekordmåneden for oppdrettsselskapene var i september.