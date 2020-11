Rekkehus holder på å rase sammen i Trondheim – beboere evakuert

Et rekkehus på Rosten sør i Trondheim står i fare for å rase sammen, skriver politiet i Trøndelag på Twitter søndag ettermiddag.

Politiet mener at bærekonstruksjoner i én av de fire leilighetene er ødelagt som følge av innvendig rivearbeid og oppussing.

Alle de ni beboere i rekkehusets fire leiligheter ble evakuert søndag, og politiet har sperret av området rundt.

AVSPERRET: Politiet regner med at deler av huset kommer til å rase sammen. Foto: Morten Andersen / NRK

Kristin Moen er en av de evakuerte.

Hun forteller at skadene i huset er blitt forsterket den siste uka, etter at naboene for en uke siden først begynte å merke at huskonstruksjonen var skadet.

– I går kveld hørte jeg bulder og brak. Og så våkna jeg i 02-tida i natt med enda mer bulder og brak. Og i dag så vi utglidningene bortpå der, sier Moen søndag ettermiddag.

– Hvordan har du det nå?

– Jeg er ganske skjelven og klarer ikke å tenke rasjonelt akkurat nå. Hele boligrekka er evakuert på ubestemt tid.

SKJELVEN: Nabo Kristin Moen hørte bulder og brak i huset første gang for en uke siden. I går kveld og i natt skjedde det på nytt. Foto: Morten Andersen / NRK

Politiet ble tilkalt også for en uke siden

Politi og brannvesen er på stedet søndag ettermiddag.

Innsatsleder i Trøndelag politidistrikt, Ketil Stene, sier at de ikke ville ta noen sjanser. I og med at situasjonen har forverret seg det siste døgnet, besluttet politiet evakuering.

– Vi fikk ut alle som bor i rekka her, i fare for at det skulle rase ytterligere, sier Stene.

Politiet har vært på stedet tidligere i uka, etter melding om at huset hadde blitt ødelagt innvending.

– Da så det ikke ut slik som nå, forteller Stene.

SKADER: Det er skader både ut- og innvendig. Foto: Morten Andersen / NRK

Usikkert hva som har skjedd under rehabilitering

Grendelagsleder Kristian Trøan sier at skadene på huset trolig har skjedd under rehabilitering, og at grendelaget ikke har noen grunn til å tro at noe tilsvarende skal skje med andre hus i nabolaget.

– Vi anser det som ingen grunn til å være urolige, men vi avventer jo rapportene fra takstmenn og den biten der, sier Trøan.

Husrekka i teglstein ble bygd for 40 år siden, i 1980.

– Jeg har bodd her siden 1987 og har aldri sett noe tilsvarende, sier Trøan.

Grendelaget har lagt ut en post på Facebook-siden sin søndag ettermiddag. Der skriver de blant annet at de ikke har noen grunn til å tro at det er snakk om en konstruksjonsfeil.

GRENDELAGSLEDER: Tror ikke skadene skyldes usikker grunn, men oppussing. Foto: Morten Andersen / NRK