Kjetil Rekdal og kollega Kenneth Fredheim skulle i formiddag reise sammen med Rosenborg til St. Petersburg fra Værnes. Her skulle de kommentere Europaligakampen mellom det russiske storlaget Zenit og Rosenborg på torsdag.

Foreløpig henger den kommentatorjobben fra Russland i en tynn tråd.

Teamet på fem personer fra Discovery hadde ikke papirene i orden og fikk ikke være med.

– Det stemmer at vårt team ikke har fått ferdigbehandla sine søknader på visum. I snakkende stund ligger søknaden i den russiske ambassaden i Oslo, sier Lars Kvam som er kommunikasjonsrådgiver for Eurosport og Discovery.

Lite snakkesalig

Hverken Rekdal eller Fredheim er spesielt snakkesalige når NRK ringer for å høre hva som skjedde. Rekdal bekrefter at han ikke er med flyet til Russland og henviser til makker Kenneth Fredheim for flere detaljer.

– Jeg syns ikke dette er en stor sak, sier Kenneth Fredheim da NRK ringer for å høre hva som har skjedd.

Fredheim ønsker ikke å la seg intervjue om hvorfor de ikke kom med på flyet eller si noe om hvilke konsekvenser det får for dekninga av kampen.

Teamet fra Eurosport fikk ikke være med flyet til Rosenborg til Russland. Foto: Morten Andersen / NRK

Håper på snarlig avklaring

I tillegg til kommentatorduen Rekdal/Fredheim skulle også en reporter, fotograf og innspillingsleder være med til St. Petersburg. TV-kanalen håper fortsatt å sende teamet til kampen.

– Vi tar en fortløpende vurdering, og teamet er klare til å dra på kort varsel, men det sier seg selv at vi på et tidspunkt må ta en avgjørelse, plan B er å kommentere kampen fra studio i Norge.

– Hva blir konsekvensen om dere ikke får dratt?

– Våre folk vil helst være der og sørge for best mulig formidling. Vi skal nok klare å kommentere de 90 minuttene med kamp tilfredsstillende hjemmefra, men dekningen når det gjelder intervjuer i pause og etter kamp må vi komme tilbake til, avslutter Kvam.

Har ikke opplevd lignende

Ved ankomst i Russland sier en lattermild Rosenborgsjef Tove Moe Dyrhaug at hun håper Rekdal og co. kommer seg på et senere fly.

– Det var jo litt rart at de ikke hadde papirene i orden for de hadde jo bestilt fly med oss så et eller annet krøll er det i alle fall.

– Har du opplevd noe lignende før?

– Nei, men du må jo søke visum i god tid, så hva det er vet ikke jeg, sier Dyrhaug.

Zenit-Rosenborg kommenteres også på radio på NRK Sport torsdag kl. 19.