Reitan mister over 100 butikker i Sverige

Seven Eleven har stått for butikkdriften på de svenske Shell-stasjonene i åtte år. Stasjonene eies av finske St1, og når kontrakten mellom partene går ut om to år, vil den ikke forlenges, skriver Dagens Industri.

Administrerende direktør i Reitan Convenience Sweden (RCS), forteller til avisa at beskjeden kom som en overraskelse, da de har jobbet med en forlengelse av kontrakten.

– Nå har de valgt å gå en annen vei og det må man respektere. Men det er viktig å huske at vi har to år igjen av kontrakten, så det er «business as usual» fortsatt, sier Magnus Carlsson.

Nedgang i omsetningen

Reitan Convenience har 2.362 butikker og 14.200 medarbeidere fordelt på syv land, ifølge E24.

Shell-stasjonene i Sverige står for 20 prosent av Reitan Convenience Swedens omsetning.

– Selvsagt vil dette innebære en nedgang i omsetningen vår etter 2018, sier administrerende direktør RCS, Magnus Carlsson, til Dagens Industri.

– Fornøyd med driften

I en intern mail Dagens Industri har fått tilgang til, skriver direktør for stasjonsdrift i St1, Stefan Samuelsson, at dette skjer på tross av at de har vært fornøyde med Seven Elevens drift.

– St1 er veldig fornøyd med måten RCS har drevet butikkene, skriver Samuelsson til de ansatte.

– Men selskapet har besluttet at man skal ha kontroll over hele markedetsplassen.