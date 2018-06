– Hvis du er på fest i Trøndelag, så e det standard med yoghurtbeger. Så det er en grunn til koppvalget, ja!

Slik svarte Reidar Gresseth på dommerpanelets spørsmål om hvorfor han serverte karsk i hvite plastbeger under NM i karsk i Stjørdal i helga.

Gresseth var på hjemmebane og la vekt på at drikken som ble servert skulle være så autentisk som mulig.

Reidar Gresseth tar gjerne vare på en gammel, tradisjonell, trøndersk drikk. Men har heller ikke noe imot å fornye den. Foto: even langmo / NRK

Karsk uten heimbrent

– Målet mitt er å få det så likt karsk som mulig, sa Gresseth, mens publikum humret. Og årsaken til humringa var muligens at Gresseth måtte foreta tilpasninger når det gjaldt råmaterialet til drikken.

Karsk er nemlig tufta på heimbrent, og heimbrent var like forbudt under NM i karsk som i Norges lover.

Gramvekta brukes for å veie både kaffe og brennevin; i dette tilfellet stråvodka. Og for ordens skyld: kjøpt på Vinmonopolet. Foto: even langmo / NRK

Det ble derfor brukt sprit kjøpt på Vinmonopolet

– Denne kjøpespriten har en ettersmak som jeg synes lignet på heimbrenten sin ettersmak, sa Gresseth til stor munterhet, da han begrunnet spritvalget

Han hadde valgt en stråvodka for å komme nær den originale drikken.

Gresseth fortalte også at han etter et omfattende testprogram hadde landet på å bruke kaffe fra et brenneri i Stjørdal.

– Veldig mange bruker vanlig pulverkaffe når de blander seg en karsk. Men det fant jeg var litt drøyt, i og med at vi er på et kaffebrenneri under dette mesterskapet.

NM i Karsk ble det mest omtalte arrangementet under Trøndersk kaffefestival på Hjelseng gård i Stjørdal Foto: Even Langmo / NRK

Rom og likør

NM i karsk var en del av Trøndelag kaffefestival i Stjørdal. Opprinnelig hadde arrangørene en konkurranse i «Irish coffee» på plakaten, men grunnet dårlig påmelding ble dette endret til karsk.

Til tross for god lokalkunnskap ervervet gjennom mange år og iherdig innsats for å gjenskape den urtrønderske karsken, klarte ikke Gresseth å gå til topps i konkurransen. Han ble nummer fem (se resultatliste i faktaboks).

Kristian Helgesen i Langøra kaffebrenneri står bak trøndersk kaffefestival Foto: EVEN LANGMO / NRK

I etterkant har det blitt diskusjoner i sosiale medier da det viste seg at norgesmesteren, Idar Andre Ellingsen, blant annet brukte colombiansk rom og fransk curacao-likør i sin karsk.

«Skjæmmes nesten av å vårrå trønder vess derre blandinga kalles karsk. Mer kaffelikør i mine øyne», skriver en på lokalavisa Bladet sin Facebook-side.

«Da har dem ikke smakt go heimbrent. Karsk er kaffe og heimbrent », skriver en annen på samme forum.

Arrangørene vedgår at regelverket for historiens første karsk-NM ga vel mye rom for tolkning.

– Her så vi ikke at baristaene fra storbyene var skamløse nok til å ta seg friheten til å vanne ut karskbegrepet med brunt brennevin og krydderier. Disse falt best i smak hos dommerne. Den så vi ikke komme. Så til neste år strammer vi kanskje inn på reglene, sier festivalsjef Kristian Helgesen.