– Været er jo helt miserabelt!

Med lave temperaturer, regn, vind og snø flere steder i norddelen av landet de siste dagene, er flere mildt sagt gått lei av været.

For student Oler Olausen har regnværet påvirket eksamensperioden.

– Det går utover energien min. Jeg vil bare ligge inne hele dagen i slikt vær.

Oler Olaussen venter på at solskinnet skal titte frem. Foto: Lill Kristin Harøy Fenstad / NRK

Olaussen merker at han blir amper når det regner, og sier at det går ut over den generelle livskvaliteten hans.

Gjør narr av været

I sørlige deler av landet er det solskinn og over 20 varmegrader i starten av juni. Men samtidig som flere søker ly for regnet i Trøndelag, velger andre å lage humor ut av været.

Mikkel Angelo Anchissi Joner har mottatt splittet respons på videoen han la ut på TikTok.

– Flere synes den er artig, men jeg har fått noen sinte trøndere etter meg som sier jeg bare skal dra.

Videoen til Mikkel Angelo Anchissi Joner fikk kjapt mange visninger og likerklikk på sosiale medier. Du trenger javascript for å se video. Videoen til Mikkel Angelo Anchissi Joner fikk kjapt mange visninger og likerklikk på sosiale medier.

Joner innrømmer at han ikke mener at det beste å gjøre i Trondheim i sommer er å dra – men at sommeren i Trøndelag også kan være ganske så fin.

– Men jeg blir utrolig nedstemt av dårlig vær. Etter vinterdepresjonen så kommer regndepresjonen, og det er jo bare tragisk, sier Joner.

En observasjon han har gjort seg i byen er at det ikke er kleint å snakke om været.

– Det er et helt legitimt samtaleemne her. Jeg er halvt norsk og halvt fra Syden, så dette været passer ikke meg, sier han spøkefullt.

Fenomenet værsyken

Psykolog Luca Bietti mener «værsyken» er et vanlig fenomen.

– Forskingen viser tydelig at været og værskifte påvirker helsa og velvære.

Han forteller at kaldt vær for eksempel er knyttet til økt ledd- og muskelsmerter for de med leddgikt, og at værendringer kan føre til hodepine for de med migrene.

Videre forklarer han at de som tilbringer store deler av året i Norge, kan utvikle sesongavhengig affektiv lidelse (SAD).

– Symptomer kan være dårlig humør, tretthet, appetittforandringer og konsentrasjonsvansker, sier psykologen.

I en studie om SAD fant forskerne ut at lysterapi var en effektiv behandling for tilstanden.

Å bruke en lysboks som etterligner dagslys kan forbedre humøret og lindre symptomene.

Om du merker deg nedstemt i regnfulle perioder, er det en gratis løsning som kan føre til forbedring:

– Selv på overskyede eller regnfulle dager kan eksponering for naturlig lys ha en positiv innvirkning på humøret ditt, forklarer Bietti.

Enda tettere på naturen

Erica Löfström som forsker på miljø og klima tror at eksponeringsterapi kan være bra for å kurere værsyken.

– Det er klart at været påvirker oss. Det gjør det hele tiden.

Hun drar frem 17. mai-toget som eksempel.

– I år gikk toget veldig fort her i Trondheim. Til og med musikken hadde et raskere tempo, forklarer Löfström.

Erica Löfström forsker på relasjonene mellom mennesker og naturen. Foto: Lill Kristin Harøy Fenstad / NRK

Hun er klar på at hun ikke er noen lege, eller kan sette noen diagnoser, men kommer med et tips for de som ønsker å bli mindre værsyke:

– Det kan hjelpe å eksponere seg ekstra mye. Gå tur i naturen, bade og sove ute. Vi har sett at naturen har en veldig positiv effekt på mennesker.

Solen kommer

Er du en av dem som er lei av regnvær og lave temperaturer?

Da har meteorologene en liten gladnyhet.

– Det virker som det blir forbigående varmere vær i Trøndelag i Sankthans-uken, forteller John Smits.

Selv om det ikke blir så langvarig varme, er meteorologen klar på én ting.

– Jeg er helt sikker på at Trøndelag får sin dose med varme, sommer og sol.

Meteorologen forteller at det beste sommerværet kommer lengst sør i landet og på østlandet, slik prognosene ser ut nå.

– Vi må stikke fingeren i jorden og være klar over hvor vi bor, spøker John Smits.