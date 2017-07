Regjeringen vurderer avgiftsrabatt til små bryggerier

Forslaget som nå skal vurderes kommer fra Bryggeri- og drikkevareforeningen og innebærer rabatt på deler av produksjonen av øl med mellom 3,7 og 4,7 prosent alkohol, skriver Dagens Næringsliv.

På de første 50.000 literne foreslås en rabatt på 20 prosent, som deretter avtar i intervaller. På all produksjon over 200.000 liter skal det betales full avgift.

– Svært gledelig! Et forslag som kan redde et hundretall arbeidsplasser og skape mange nye, sier Bryggeri- og Drikkevareforeningens direktør Petter Nome i en melding.

Statistikk fra foreningen viser at over 120 småbryggerier brygger vel fire prosent av alt ølet som drikkes i Norge. Samtidig står de for 24 prosent av årsverkene i bryggerinæringen.

Den foreslåtte reduksjonen skal gjelde øl fra både norske og utenlandske små bryggerier.