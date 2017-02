Regjeringen vil ha Ocean Space Center

Det var i mai i fjor at regjeringen meldte at de ville lansere en egen havstrategi. I dag ble den lagt fram.

Ocean Space Center er planlagt bygd på Tyholt og skal erstatte dagens marintekniske

administrerende direktør i SINTEF fiskeri og havbruk, Vegar Johansen, er svært fornøyd med regjeringens havstrategi. Foto: Pressefoto

senter. Nye bygninger vil romme blant annet sjøgangsbasseng, dypvannsbasseng, ulike student- og forskningslaboratorier og undervisningslokaler.

– Det er veldig positivt at Ocean Space center fortsatt har stort trykk. Det er tydelig at man skal prioritere bygginga av senteret. Ellers synes vi det er supert at man ser at det blir en satsing fortsatt. Det synes vi er helt perfekt, sier administrerende direktør i Sintef fiskeri og havbruk, Vegar Johansen til NRK.

Blir prioritert

Næringsminister, Monica Mæland, mener at Ocean Space Center er svært viktig for regjeringen. Foto: NRK

Strategien skal styrke Norge innenfor olje og gass, og innenfor marin- og maritime næringer.

– Ocean Space Center er veldig viktig for oss, og er omtalt i strategien. Vi har gjort en konseptvalgutredning, nå gjennomgår vi en kvalitetssikring. Så snart vi får den vil man kunne presentere en sak og et forslag for Stortinget, sier næringsminister Monica Mæland, til NRK.

I havstrategien som i dag ble lagt frem heter det at «Ocean Space Centre er et prioritert byggeprosjekt i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning».

Derfor vil de «arbeide med å finne en løsning for Ocean Space Centre som på best mulig måte møter behovene næringsliv, forskning og utdanning har i dag og vil ha i fremtiden».

– Nå kommer vi til å sette oss ned og analysere de tiltakene som regjeringa har lagt frem, så kommer vi selvfølgelig til å jobbe masse med å innrette både vår virksomhet og jobbe sammen med næringslivet og NTNU for å se hvordan vi kan jobbe i tråd med det som står i strategien, sier Johansen.

– En energiinnsprøytning

Johansen er ikke overrasket over det som i dag ble lagt frem, men at det er en bekreftelse av tidligere signaler fra regjeringen. Nå ser han frem til bygging av senteret på Tyholt.

– Det blir helt fantastisk, men selv om regjeringa er veldig positiv, så må vi huske på at det fortsatt er en lang og formell vei før vi er helt i mål, men å få disse signalene nå er en energiinnsprøytning som var godt. Det er veldig bra å se at vi fortsatt er på det riktige sporet rundt Ocean Space center, sier han.