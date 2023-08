På en pressekonferanse nå klokka 13 kom nyheten om at regjeringen vil opprette et eget fond med cirka 10 milliarder kroner som skal gå til restaurering av disse gamle kirkene.

– Dette vil bli tatt veldig godt imot ut i kommunene. De er opptatte av hvordan man kan få bedre hjelp til å vedlikeholde kirkene sine, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) på pressekonferansen.

Hun sier at det koster kommunene mye å skulle vedlikeholde kirkene selv.

Til stede på pressekonferansen er finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) og helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

PRESSEKONFERANSE: Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) var til stede. Foto: Morten Andersen / NRK

– Vi skal sette 10 milliarder til det formålet. Da er tanken at det skal være en årlig bevilgning, for her skal det bygges opp et miljø og kompetanse som kan gjøre den jobben, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Det årlige nivået vil ligge på 500 millioner kroner og restaureringen vil pågå de neste 20–30 årene.

– Målet er at det skal sikre den nasjonale kulturarven og våre kirkebygg i generasjoner, sier Vedum.

Det er over 960 kirker som blir omfattet av bevaringsarbeidet. Det er to kategorier kirker som omfattes, vernede og listeførte.

At en kirke er listeført, innebærer at den er definert som verneverdig og har nasjonal verdi.

Norges steinkirker: Foto: Tore Zakariassen / NRK Ekspander/minimer faktaboks Alstadhaug kirke, 1180, Levanger

Alstahaug kirke, 1100-tallet, Alstahaug

Andebu kirke, 1100-tallet, Sandefjord

Austrått borgkapell, 1200, Ørland

Avaldsnes kirke, 1250, Karmøy

Balke kirke, 1170, Østre Toten

Berg kirke, 1100-tallet, Halden

Berg stenkirke, 1100-tallet, Larvik

Bergen domkirke, 1250, Bergen

Bispekapellet, 1290, Stavanger

Bodin kirke, 1240, Bodø

Borgund kyrkje, 1300, Ålesund

Borre kirke, 1100-tallet, Horten

Botne kirke, 1200, Holmestrand

Brønnøy kirke, 1200, Brønnøy

Byneset kirke, 1180, Trondheim

Bø gamle kyrkje, 1179, Midt-Telemark

Bønsnes kirke, 1300, Hole

Dale kirke, 1240, Luster

Dolm kirke, 1500, Hitra

Dybvåg kirke, 1200, Tvedestrand

Dønnes kirke, 1200, Dønna

Efteløt kirke, 1184, Kongsberg

Edøy gamle kirke, 1190, Smøla

Eidanger kirke, 1150, Porsgrunn

Eidfjord gamle kyrkje, 1309, Eidfjord

Eidsberg kirke, 1250, Indre Østfold

Eidsvoll kirke, 1200, Eidsvoll

Enebakk kirke, 1100-tallet, Enebakk

Fana kirke, 1150, Bergen

Fiskum gamle kirke, 1250, Øvre Eiker

Fjære kirke, 1150, Grimstad

Follebu kirke, 1260, Gausdal

Fon kirke, 1100-tallet, Tønsberg

Frogner gamle kirke, 1180, Lillestrøm

Gamle Aker kirke, 1100-tallet, Oslo

Gamle Glemmen kirke, 1182, Fredrikstad

Gildeskål gamle kirke, 1100-tallet, Gildeskål

Giske kyrkje, 1100-tallet, Giske

Gjerpen kirke, 1153, Skien

Haslum kirke, 1190, Bærum

Haug kirke (Eiker), 1152, Øvre Eiker

Haug kirke (Ringerike), 1200, Ringerike

Hedenstad kirke, 1200, Kongsberg

Hedrum kirke, 1100, Larvik

Heggen kirke, 1200, Modum

Hem kirke, 1392, Larvik

Herøy kirke, 1100-tallet, Herøy

Hesby kyrkje, 1200-tallet, Stavanger

Hobøl kirke, 1175, Indre Østfold

Hof kirke, 1150, Holmestrand

Hoff kirke, 1200, Østre Toten

Hole kirke, 1200, Hole

Holt kirke, 1100, Tvedestrand

Hove kyrkje, 1170, Vik

Hurum kirke, 1150, Asker

Hustad kirke, 1150, Inderøy

Hvaler kirke, 1100-tallet, Hvaler

Høvåg kirke, 1100-tallet, Lillesand

Idd kirke, 1100-tallet, Halden

Ingedal kirke, 1250, Sarpsborg

Kinn kyrkje, 1150, Kinn

Kinsarvik kyrkje, 1150, Ullensvang

Kodal kirke, 1100-tallet, Sandefjord

Korskirken, 1150, Bergen

Kråkstad kirke, 1150, Nordre Follo

Kvamsøy kyrkje, 1300, Sogndal

Kvinnherad kyrkje, 1255, Kvinnherad

Kviteseid gamle kyrkje, 1150, Kviteseid

Lade kirke, 1189, Trondheim

Leikanger kyrkje, 1250, Sogndal

Logtun kirke, 1200, Frosta

Lunner kirke, 1150, Lunner

Lørenskog kirke, 1150, Lørenskog

Løten kirke, 1200, Løten

Løvøy kapell, 1200, Horten

Mariakapellet, 1100-tallet, Bamble

Mariakirken i Bergen, 1140, Bergen

Mariakirken (Søsterkirkene), 1150, Gran

Moster gamle kyrkje, 1100-tallet, Bømlo

Mære kirke, 1150, Steinkjer

Nannestad kirke, 1200, Nannestad

Nes kirke, 1250, Ringsaker

Nes kyrkje, 1180, Midt-Telemark

Nesodden kirke, 1175, Nesodden

Nikolaikirken (Søsterkirkene), 1200, Gran

Nidarosdomen, 1070, Trondheim

Nonneseter klosterkapell, 1250, Bergen

Norderhov kirke, 1170, Ringerike

Nykirke kirke, 1100-tallet, Horten

Nærøy gamle kirke, 1100-tallet, Nærøysund

Nøtterøy kirke, 1100-tallet, Færder

Oddernes kirke, 1100-tallet, Kristiansand

Ogna kyrkje, 1250, Hå

Orre gamle kyrkje, 1250, Klepp

Rakkestad kirke, 1200, Rakkestad

Ramnes kirke, 1150, Tønsberg

Ranem kirke, 1150, Overhalla

Ringsaker kirke, 1150, Ringsaker

Rokke kirke, 1100-tallet, Halden

Romnes kirke, 1100-tallet, Nome

Rygge kirke, 1170, Moss

Rødenes kirke, 1275, Marker

Røyken kirke, 1229, Asker

Råde kirke, 1185, Råde

Sakshaug gamle kirke, 1184, Inderøy

Sande kirke, 1150, Holmestrand

Sauherad kirke, 1150, Midt-Telemark

Selbu kirke, 1150, Selbu

Seljord kyrkje, 1180, Seljord

Sem kirke, 1100-tallet, Tønsberg

Siljan kirke, 1150, Siljan

Skaun kirke, 1183, Skaun

Skedsmo kirke, 1180, Lillestrøm

Ski middelalderkirke, 1150, Nordre Follo

Skiptvet kirke, 1200, Skiptvedt

Skjeberg kirke, 1100-tallet, Sarpsborg

Skjee kirke, 1200, Sandefjord

Skoger gamle kirke, 1200, Drammen

Slidredomen, 1170, Vestre Slidre

Snåsa kirke, 1220, Snåsa

Sola ruinkirke, 1100-tallet, Sola

Spangereid kirke, 1140, Lindesnes

St. Jetmund kyrkje, 1150, Vanylven

Stange kirke, 1225, Stange

Stavanger domkirke, 1125, Stavanger

Steigen kirke, 1250, Steigen

Stiklestad kirke, 1180, Verdal

Styrvoll kirke, 1150, Larvik

Stødle kyrkje, 1160, Etne

Søndeled kirke, 1150, Risør

Sørbø kyrkje, 1100-tallet, Stavanger

Sørum kirke, 1166, Lillestrøm

Talgje kyrkje, 1100-tallet, Stavanger

Tanum kirke, 1100-tallet, Bærum

Tanum kirke, 1100-tallet, Larvik

Tingelstad gamle kirke, 1220, Gran

Tingvoll kyrkje, 1200, Tingvoll

Tjølling kirke, 1150, Larvik

Tromøy kirke, 1150, Arendal

Trondenes kirke, 1400, Harstad

Trøgstad kirke, 1250, Indre Østfold

Tveit kirke, 1150, Kristiansand

Ullensvang kyrkje, 1250, Ullensvang

Ulnes kyrkje, 1250, Nord-Aurdal

Utstein klosterkyrkje, 1280, Stavanger

Vang kirke, 1200, Hamar

Vangen kyrkje, 1280, Aurland

Vangskyrkja, 1277, Voss

Vanse kirke, 1100-tallet, Farsund

Vassås kirke, 1200, Holmestrand

Vereide kyrkje, 1200, Gloppen

Vestre Moland kirke, 1150, Lillesand

Veøy gamle kyrkje, 1200, Molde

Værnes kirke, 1100-tallet, Stjørdal

Våle kirke, 1190, Tønsberg

Våler kirke (Østfold), 1175, Våler

Vår Frue kirke, 1207, Trondheim

Ænes kyrkje, 1200, Kvinnherad

Ørland kirke, 1100-tallet, Ørland

Østre Gausdal kirke, 1250, Gausdal

Øyestad kirke, 1200, Arendal

Gamle OVF

Pengene kommer fra det gamle Opplysningsvesenets fond (OVF). Det ble opprettet i 1821 og forvalter eiendom og verdier som historisk har vært knyttet til prestegårdene i Norge.

OVF har tidligere blitt delt mellom Den norske kirke og staten. Etter et flertall i Stortinget i 2019 besluttet regjeringen at OVFs verdier bør deles mellom kirken og staten. Dette var fordi kirke og stat har skilt lag.

Staten forplikter seg samtidig til å bruke et beløp tilsvarende de verdiene som forblir på statens hånd, til et program for restaurering og vedlikehold av de gamle kirkene i Norge, står det på hjemmesidene til OVF.

Resultatet er Kirkebevaringsfondet.

Legges til kirkehovedstaden

– Jeg er glad for at regjeringa har bestemt at administrasjonen for bevaringsarbeidet skal lokaliseres i Trondheim, som jo også er Norges kirkehovedstad, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Vil leggje til rette for livssynsopne gravferder i kyrkja

Kirkebevaringsfondet skal samarbeide med kulturminnefaglige miljø i hele landet. Bygningsvernsenteret på Røros dras fram som et eksempel.

– I tillegg er samarbeidet med Riksantikvaren og Den norske kirke viktig, sier Kjerkol.

– Kirkebyggene er en viktig del av folkekirken og vår nasjonale kulturarv som vi må ta vare på for framtidige generasjoner, sier finansministeren.

Han sier at de sikrer forutsigbar finansiering til istandsetting av de historiske kirkene.

Glad for nyhetene

– Vi er glade for at regjeringen nå oppretter kirkebevaringsprogrammet.

Det sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum i en pressemelding.

– Kommunene har ansvaret for vedlikehold av byggene, men mange kommuner sliter med store etterslep. Derfor er denne statlige satsingen både svært velkommen og helt nødvendig dersom kulturarven skal ivaretas for fremtiden