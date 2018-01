Lastebilnæringa er bekymret for økt ulovlig transportvirksomhet i Norge. Tirsdag fortalte NRK at de krever bedre kontroller av utenlandske lastebilsjåfører.

Norges Lastebileierforbund mener mange sjåfører som kjører inn i landet gjennomfører oppdrag de ikke har lov til å utføre, såkalt ulovlig kabotasje.

Ifølge regelverket kan utenlandske transportører ikke ha mer enn tre transportoppdrag i løpet av en uke i Norge, før de forlater landet.

Regjeringen ønsker rettferdig konkurranse

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tommy Skjervold. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Regjeringen ønsker konkurransen fra utlandet velkommen, men de ønsker like konkurransevilkår for transportørene. De lover flere kontroller.

– Regjeringen har blant annet har økt aktiviteten på kontrollstasjonene til Statens vegvesen, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tommy Skjervold, til NRK.

Regjeringen ønsker i likhet med lastebilnæringa å hindre ulovlig transportkjøring.

– Det er riktig med konkurranse i bransjen, men den må være rettferdig, sier Skjervold.

Etterlyser elektronisk kontrollsystem

Det norske kontrollregimet er altfor dårlig, med utekontroller som kun stopper noen få, mener daglig leder i transportfirmaet Leiv Sand, Arild Sand.

Daglig leder i transportfirmaet Leiv Sand, Arild Sand. Foto: Tariq Alisubh/NRK

– Jeg tror det er ganske enkelt å være utenlandsk sjåfør og komme til Norge. Og siden norske aktører ikke har mulighet til å konkurrere på pris, så blir den norske transportnæringen stadig mindre og mindre, sier Sand.

Han peker på at norske sjåfører i Tyskland må bruke elektroniske fraktbrev, slik at myndighetene til enhver tid har oversikt over de utenlandske transportørene. Han etterlyser et tilsvarende system i Norge.

– Tyske myndigheter har god kontroll på oss der, sier Sand.

Regjeringen innrømmer att kontrollene kan bli bedre, og lover at ny teknologi skal bli tatt i bruk også i Norge.

– Vi er tilhenger av å ta i bruk de digitale verktøyene så raskt som mulig, slik at kontrollene blir mer effektive enn de er i dag. Vi er positive til å se på dette videre, sier statssekretær Skjervold.

– Svært negativ utvikling de siste ti årene

Spørsmålet om ulovlig transportvirksomhet blir nå tatt opp av Transport- og logistikkforbundet (TLF) med politikere i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

– Det haster. Det har vært en svært negativ utvikling de siste ti årene. Vi har tatt bilder og dokumentert situasjonen, og har lyst til å vise stortingspolitikerne om hva som egentlig foregår i bransjen, sier seniorrådgiver i TLF, Gunnar Nordvik.