Regjeringen flytter statlig hovedkontor fra Oslo til Trondheim

I januar i fjor la et ekspertutvalg fram en rapport om organiseringen. Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med sektoren fulgt opp arbeidet. Torsdag ble omorganiseringene presentert.

− Jeg forstår at det kan være tøft å få beskjed om at jobben din skal flyttes til en annen kant av landet. De ansattes erfaring og kompetanse er verdifull. Jeg håper derfor at flest mulig av de ansatte ønsker å fortsette i sine stillinger etter flyttingen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

De 60 arbeidsplassene utgjør rundt 10 prosent av de berørte arbeidsplassene i Oslo.

Puslete

Senterpartiets utdanningspolitiske talsperson, Anne Tingelstad Wøien, mener dette er alt for puslete.

– Det har vært en enorm vekst i byråkratiet i Oslo over mange år, også i utdanningssektoren. Det er vanskelig å se at den foreslåtte omorganiseringen vil bidra til å snu denne tendensen, eller å redusere det statlige byråkratiet, sier Tingelstad Wøien.

– Mulighetene som ligger i digitalisering burde alene føre til en rasjonalisering i sektoren og å flytte oppgaver til andre deler av landet, mener hun.

Foreldreutvalg til Telemark

Blant annet vil Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen bli slått sammen fra årsskiftet. Direktoratet vil ha hovedkontor i Oslo, men også virksomhet i Tromsø, Hamar og Molde. I løpet av fem år skal 20 årsverk flyttes ut av Oslo.

Sekretariatene for foreldreutvalgene for barnehagene og grunnopplæringen blir flyttet fra Oslo til Bø i Telemark løpet av 2018.

Leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er overrasket og skuffet, og mener det er viktig for utvalget å være i nærheten av alle sentrale instanser de samarbeider med.

– At vi ikke lenger skal være der hvor alle de andre aktørene i sektoren er, virker både uklokt og uheldig, sier Gunn Iren Müller.

Innenfor høyere utdanning vil regjeringen samle oppgaver fra en rekke ulike virksomheter i et forvaltningsorgan som skal levere tjenester til høyskoler og universiteter. Det nye organet får hovedkontor i Trondheim.