Regjeringa dropper forslag: 200 kommuner får beholde dagens inntekter fra vannkraft

Statsminister Erna Solberg er i Trøndelag tirsdag. Overfor Adresseavisen bekrefter hun at regjeringa nå har bestemt seg.

Kraftskatteutvalget overleverte sin rapport i september i fjor. Saken var på høring til 1. januar. Det har vært stor bekymring i 200 vannkraftkommuner.

Dropper forslag

Regjeringa har nå gått gjennom over 350 høringssvar.

– Vi har gjennomgått utvalgets forslag, og vi har funnet ut at vi ikke kommer til å følge opp kraftverksbeskatningsutvalget. Hvis vi skal gjøre endringer, så tror vi ikke at det er grunnlaget. Endringene må eventuelt komme i de opprinnelige skatteoppleggene, sier Solberg til Adresseavisen.

– Til de som var bekymret for at kommunesektoren ville miste inntekter og skatter over dette, så vil de ikke gjøre det, sier hun til avisa.

Stor lettelse

Ordfører i Namsskogan kommune, Stian Brekkvassmo, er svært lettet.

– Nå føler vi at vi har ei fremtid. Dette har vi jobbet så hardt for så lenge, sier Brekkvassmo.

Han sier at champagnen skal sprettes i kveld på vegne av en hel kommunesektor.

SVÆRT LETTET: Ordfører i Namsskogan, Stian Brekkvassmo, i Trøndelags største vannkraftverk. Nå har han tro på ei fremtid for kommunen når regjeringa legger vekk forslaget fra et kraftskatteutvalg. Foto: Rita Kleven / NRK

Massiv motstand

21 organisasjoner fra NHO til LO, kraftselskap, vertskommuner og miljøbevegelsen har i høringen bedt regjeringen om å beholde dagens ordninger som gir vertskommunene og fylkene direkte inntekter fra vannkraften.

På landstinget til KS 12. februar ble det fremmet krav om at regjeringa legger vekk det omstridte skatteforslaget.

:«Å utnytte vannkraft har i mer enn 100 år gitt lokalsamfunn direkte inntekter gjennom lovfestede ordninger. Landstinget venter at vertskommunene for vannkraft får ført vidare de nåværande ordningene som sikrer en del av verdiskapinga», krevde KS.

