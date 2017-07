Reginiussen reddet Ranheim

22 år gamle Osvold entret banen i det 88. minutt på stillingen 2-2, og kun minuttet senere stupheadet spissen inn et innlegg fra Patrick Berg.

– Det var min første touch. Det var deilig å få scoring, men ikke deilig at vi mister seieren, sa Osvold til Eurosport.

Den særs viktige scoringen så ut til å sikre seieren for hjemmelaget, men tre minutter på overtid scoret Mads Reginiussen sitt andre mål for kvelden da han sendte i vei et knallhardt hodestøt.

Poengdelingen betyr at Bodø/Glimt har 36 poeng på tabelltoppen. Ranheim følger på annenplass med 29 poeng.

– Sånn som kampen utviklet seg skal vi være godt fornøyd med ett poeng. Det hadde vi vært på forhånd også, men når vi slipper inn tre mål er vi heldige som får poeng, sa Ranheim-trener Svein Maalen til Eurosport.

Glimt i ledelsen

Ranheim kom tilbake etter å ha ligget under hele tre ganger på bortebane. Det var Ulrik Saltnes som sendte Glimt i ledelsen etter 16 minutter.

Unggutten Jens Petter Hauge dro seg ned mot dødlinjen før han slo ut til Saltnes på åtte-ni meter. Midtbanespilleren banket ballen i mål med innsiden av foten.

Ranheim svarte raskt ved en lignende scoring da Gjertsen slo ut til Reginiussen som bredsidet inn utligningen etter 25 minutter.

Innbytterne scoret

Kaptein Trond Olsen kom inn for debutanten Amor Layouni på stillingen 1-1, og han markerte seg med scoring etter å ha vært på banen i 17 minutter. Kampens første målscorer Saltnes flikket Olsen gjennom og med høyrebeinet curlet 33-åringen inn 2-1.

Gleden viste seg imidlertid å være kortvarig da Jakob Tromsdal åpnet hele Glimt-forsvaret med en gjennombruddspasning tre minutter senere. Torgil Gjertsen klarte å få en fot på ballen før han ble revet ned av Ricardo på bærtur, og foran det åpne målet fikk Mats Lillebo en enkel jobb med å utligne for andre gang.

Da Ranheim utlignet for tredje gang, må det sies at det var fortjent at det ble poengdeling – det til tross for at Glimt var det førende laget på Aspmyra.