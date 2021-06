Oljeselskapene investerer milliarder – sikrer tusenvis av arbeidsplasser på norske verft

På industriområdet i Verdal viser verftsdirektør Erik Stiklestad stolt fram en nesten ferdigbygd oljeplattform. Den er snart klar for Nordsjøen.

Hadde ikke verftet fått dette oppdraget for et år siden, ville det blitt både permitteringer og oppsigelser blant de 750 ansatte. En gunstig skattepakke ble en del av løsningen.

Med denne ble det full fart ved hjørnesteinsbedriften i Verdal. Nå jobber Stiklestad hardt for å få inn nye kontrakter.

OPTIMISTISK: – Hvis vi skal unngå permitteringer av større omfang må vi få nye kontrakter i løpet av høsten. Men det har vi tro på at vi skal klare, sier verftsdirektør Erik Stiklestad ved Aker Solutions i Verdal. Foto: Vegard Woll / NRK

– Sikra jobb i flere år framover

– Nå er det litt roligere totalt sett i markedet før effekten av den oljeskattepakken virkelig trår inn. Markedet er bra framover og det er mange prosjekt på gang som vi byr på, sier Stiklestad.

INVESTERER: Administrerende direktør Karl Hersvik i Aker BP planlegger å investere 135 milliarder på norsk sokkel fram til 2028. Foto: NRK

Og skal vi tro administrerende direktør i Aker BP, Karl Hersvik, trenger ikke industriarbeiderne i Verdal eller andre steder i landet bekymre seg for jobbene sine i åra framover.

– Nå er aktiviteten rekordstor. I tillegg til Hod har vi en rekke prosjekt på gang. I sum planlegger vi å investere 135 milliarder norske kroner fram til 2028 i nye prosjekter på norsk sokkel, sier Hersvik.

Skattepakken fungerer

Aktiviteten hos de andre oljeselskapene er også stor på grunn av skattepakken. Den førte også til at oljeselskapene tok foten vekk fra bremsepedalen og setter i gang store prosjekt utover høsten og neste år.

– Pakken har funka for å si det veldig enkelt. Dette kommer til å bli en gavepakke til norsk leverandørindustri, sier Hersvik til NRK.

Flere store prosjekt

Runar Rugtvedt er bransjesjef for olje og gass i Norsk Industri og jobber med dette temaet hver dag. Også han tror de ansatte ved de store verftene i Norge er sikra jobb i flere år framover.

Han mener skattepakken til oljenæringa har sikra driften ved de store verftene gjennom pandemien.

VIKTIG SKATTEPAKKE: Skattepakken oljenæringa fikk for et år siden er en direkte årsak til det blir godt med arbeid for verftene i årene framover, mener bransjesjef i Norsk Industri, Runar Rugtvedt. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Det som er på gang er både ombygging av eksisterende innretninger innenfor olje og gass samt nye prosjekter. Det vil naturligvis være konkurranse om disse oppdragene. Men for de fast ansatte ved verftene ser det ut til å være rimelig trygt en god del år framover, sier Rugtvedt.

Det største nye prosjektet som vil gi mye arbeid er Wisting, som er et felt Equinor skal bygge ut i Barentshavet. Oljefeltet ligger utenfor Hammerfest, og her skal de sette i drift et flytende produksjonsanlegg.

Må ha nye kontrakter i høst

Men hvem som får dette og mange av de andre oppdragene er fortsatt ikke klart. Verftet i Verdal er et av flere som er med i konkurransen om få noen av dem.

– Hvis vi skal unngå permitteringer av større omfang må vi få nye kontrakter i løpet av høsten. Men det har vi tro på at vi skal klare, sier verftsdirektør Stiklestad.

Som flere andre verft jobber de også hardt for å få flere føtter å stå på slik at de også skal ha arbeid når oljeproduksjonen blir mindre. I Verdal satser de blant annet på å få mer arbeid for oppdrettsnæringa.

De bygger nå ei oppdrettsmerd for Norwegian Royal Salomon som skal være ferdig i august. De vil bygge en til i løpet av høsten. Men akkurat nå er Stiklestad mest stolt over å ha gjennomført bygginga av brønnhodeplattformen til Hod- feltet midt under en pandemi.

Leier ut 200 ansatte

– Alle smittevernreglene og restriksjonene har vært en utfordring. I tillegg har det i perioder vært vanskelig å få inn utenlandsk arbeidskraft. Men vi løste det utrolig bra og leverer nå som planlagt på litt over et år. Det er vi utrolig fornøyd med, sier Stiklestad.

De har i dag ingen permitterte. Men de leier ut 200 av sine ansatte til Stord og Egersund. Resten av staben er i arbeid ved hjørnesteinsbedriften.