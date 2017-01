Reddet hønsehauk fra å bli kråkemat

– Ved 11-tida i formiddag hørte vi det ble mye spetakkel ved flytebrygga rett nedenfor huset vårt, og vi så en flokk kråker stupte mot et eller annet som befant seg i vannet.

Det forteller June Kristin Skevik Sletterød, som bor helt nede ved Snåsavatnet på Sunnan ved Steinkjer.

Det var Trønder-avisa som først omtalte denne saken.

Det tok litt tid før June Kristin Skevik Sletterød skjønte at det var en hønsehauk som lå i vannet. Foto: Privat

– Fra terrassen klarer ikke jeg og mannen min og se nøyaktig hva som skjer, så i lugger og tresko tråkker vi oss gjennom råtten snø ned mot vannet.

– Da vi kommer ned dit ser vi først ei kråke som plasker rundt, og deretter noe som ser ut som en stokk som ligger og flyter.

– Men så ser jeg at "stokken" kikker opp på meg, og da skjønner jeg etter hvert at det er en fugl, for jeg ser de gule øynene.

Sletterød sier at fuglen var svært rolig, men at da hun prøver å ta den opp, basker den seg lenger ut i vannet.

Det var en ung hannfugl Tor Andre Kjelås reddet opp av Snåsavatnet. Foto: Privat

– Men da får mannen min, Tor Andre Kjelås, ved hjelp av ei åre, fuglen inn mot land igjen og klarer å ta den opp fra vannet.

Varmebehandling

Under hele dette hendelsesforløpet er hauken veldig tam og rolig, Slettrød henter et hundebur som de kan ha fuglen i. Imens har naboen kommet til, og det blir besluttet å ta fuglen inn på badet hos ham. Der blir hauken satt foran ei varmevifte for å se om de kan få mer liv i den.

Men etter ei stund viser hauken fortsatt ingen tegn på å bli mer aktiv, og det blir tatt kontakt med tidligere miljøvernsjef hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Svein Karlsen, som bor ikke langt unna.

Planen var at hønsehauken skulle fraktes til Stjørdal der det bor en kar som tar seg av skadde fugler, men fuglen døde før de fikk satt kurs for Stjørdal.

Fugleområde

Sletterød forteller at det er mye fugl i området der de bor. Det er både småfugler, ender, gås og rovfugler som hauk og ørn.

–Vanligvis er det jo hønsehauken som spiser kråka, men denne gangen kunne det blitt omvendt om vi ikke hadde grepet inn.

– Det var jo litt tamt at ikke hauken berga livet, men vi gjorde jo det vi kunne, sier Sletterød. Hadde ikke vi tatt den opp av vannet ville den helt sikkert druknet og/eller blitt kråkemat.