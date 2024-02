Reaksjoner etter påstand om faktafeil i Helseplattformen

Helse Midt-Norge har sendt et oppdatert svar til Statens helsetilsyn om status knyttet til innføringen av Helseplattformen.

Det kom frem under spørretimen i Stortinget i dag, i et svar helseminister Ingvild Kjerkol ga Sylvi Listhaug (Frp).

Bakgrunnen er at ledelsen både ved St. Olav og i Helse Møre og Romsdal reagerte kraftig på et brev fra Helse Midt-Norge til Statens helsetilsyn, om status knyttet til innføringen av det omstridte journalsystemet Helseplattformen.

De mener Helse Midt-Norge skjønnmaler situasjonen overfor tilsynet, og ikke gir et korrekt bilde av utfordringene knyttet til det nye journalsystemet.

Dette var også noe Listhaug pekte på i sitt spørsmål i spørretimen.

– Mye tyder på at Helsetilsynet og Stortinget er feilinformert. Er statsråden enig i at feilinformasjon overfor Helsetilsynet og Stortinget er svært alvorlig, spurte Listhaug.

Opprinnelig skrev Helse Midt-Norge at grunnleggende feil i løsningen med risiko for pasientsikkerheten var rettet.

Kjerkol opplyste i Stortinget at det har vært møte mellom Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge om brevet, og at det er sendt et korrigert svar til Statens helsetilsyn etter dette møtet.

I det korrigerte svaret innrømmer Helse Midt-Norge at de burde vært mer presise i brevet til Statens helsetilsyn. Når de skrev at de grunnleggende feilene var rettet så gjaldt dette tekniske feil i løsningen, står det i det korrigerte svaret.

Et omfattende notat er lagt ved brevet til Statens helsetilsyn, der det kommer tydelig frem at Helse Midt-Norge har gjort betydelige endringer i beskrivelsen av situasjonen.

Helseminister Ingvild Kjerkol sa i Stortinget at hun har kalt ledelsen i Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal inn til møte etter at begge har avholdt sine styremøter i neste uke, for å få en orientering om status.