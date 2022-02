Solgte kommunaleid bygg for 1 krone uten at politikerne ble informert

– Jeg mener det kommunale næringsselskapet kunne ha fått mye mer enn ei krone ved å legge ut byggene for salg i det offentlige rom. Her har sannsynligvis kommunen tapt flere millioner kroner, sier Ap-politiker Inge Staldvik.

Joma Næringsselskap er under avvikling, og har det siste året solgt unna sine eiendommer. Selskapet er eid av Røyrvik kommune.

I 2015 ble det bygd et næringsbygg i Røyrvik sentrum, nord i Trøndelag til over 11 millioner kroner. Noen år tidligere ble det bygd et noe mindre næringsbygg like ved. Alt sammen stort sett finansiert av offentlige midler, også av Røyrvik kommune.

Til sammen er bygningene på over 1000 kvadratmeter, og begge har i dag flere leietakere som betaler nær en million kroner i årlig husleie.

Lokalpolitiker Inge Staldvik mener salget av næringsbyggene må få et etterspill. – Dette er dårlig forvaltning v offentlige penger, mener han. Foto: Espen Sandmo / NRK

– Helt forkastelig

I fjor høst ble byggene solgt for ei krone, uten at de ble lagt ut for offentlig salg. Og uten at lokalpolitikerne fikk vite noe om salget.

– Jeg synes det er helt forkastelig, og jeg stilte spørsmål om saken i kommunestyremøtet 14. desember i fjor. Uten å få vite hvem kjøperen var, sier lokalpolitiker Inge Staldvik fra Arbeiderpartiet.

Staldvik har snart 50 års erfaring som politiker, og har også vært ordfører i Røyrvik tidligere. Han har vært med både i lokal- og fylkespolitikken, og har sittet på Stortinget. Nå mener han dette salget må få et etterspill.

Dette er det eldste av de to næringsbyggene i Røyrvik sentrum som ble solgt for ei krone i fjor høst. Foto: Espen Sandmo / NRK

Lokalpolitiker bak eiendomsselskap

Han reagerer også på at ledelsen i næringsselskapet, og ordfører Hans Oskar Devik, ikke har villet opplyse om hvem kjøperen er.

– De har vist til offentlighetsloven, men vi har funnet ut at kjøperen er et lokalt eiendomsselskap, sier Staldvik til NRK.

Etter det NRK kjenner til, er flere lokalpolitikere i Røyrvik involvert i saken. Eieren av eiendomsselskapet som overtok de to næringsbyggene, er selv en sentral lokalpolitiker i kommunestyret. Han er i samme partigruppe og venn av ordfører Hans Oskar Devik.

Andre lokalpolitikere i kommunen har bindinger, enten gjennom familieforhold eller at de er ansatt i eiendomsselskapet. Ingen av disse erklærte seg inhabile i saken da det ble stilt spørsmål rundt salget i kommunestyremøtet 14. desember.

Røyrvik-ordfører Hans Oskar Devik vil ikke kommentere salget av de to næringsbyggene overfor NRK. Foto: Espen Sandmo / NRK

Unntatt offentlighetsloven

Ordfører Hans Oskar Devik opplyser til NRK at Joma Næringsselskap er unntatt offentlighetsloven, og derfor ikke er forpliktet til å opplyse noe som helst. Han har selv vært kommunens representant i selskapets styre i flere år.

Men Devik vil ikke kommentere saken ytterligere, og henviser til styrelederen i Joma Næringspark. Det er tidligere Røyrvik-rådmann, Ola Peder Tyldum. Han har verken besvart NRK på telefon, SMS eller e-post.

Tyldum har uttalt seg om salgene til Namdalsavisa. På spørsmål om hvorfor det ikke ble nevnt hvem som hadde kjøpt Joma eiendom, svarer rådmannen følgende til avisa:

– Jeg mener det sto at lokale næringsinteressenter hadde gått sammen i selskap. Avviklingsstyret er meget fornøyd med resultatet av salget, da det er lokale næringsinteresser som har tilhørighet til Røyrvik. Salget vil være en styrke for omstillingsarbeidet som Røyrvik er inne i. Dette burde være en gladsak i Røyrvik, i og med at lokalt næringsliv tar grep om næringshuset og tilhørende bygg, sier Ola Peder Tyldum til NA.

Til samme avis sier ordfører Hans Oskar Devik at habilitet har vært vurdert.

– Det har vært en ryddig prosess ved behandlinga av denne saken i styret, hvor også habilitet ble vurdert, sier Devik til NA.

Men under kommunestyremøtet 14. desember i fjor, svarte ordfører Hans Oskar Devik på et spørsmål fra Inge Staldvik. Da sa han dette om salget av de to store næringsbyggene i Røyrvik sentrum.

«Her ble ulike muligheter vurdert, men styret var klar på at beste løsning for dette salget var at kjøperne som hadde vist interesse, var lokal og har kontor/leieforhold i begge byggene. Med dette mener styret at en er sikret god drift fremover. Det følger store heftelser på 3,5 millioner kroner, og et stort vedlikeholdsetterslep. Kjøpesummen ble satt til kr 1».

– Kan ødelegge tilliten til oss

Inge Staldvik reagerte umiddelbart under kommunestyremøtet, og fikk et enstemmig kommunestyre med på å la kommunens eget kontrollutvalg se nærmere på omstendighetene rundt salget av de to næringsbyggene for ei krone.

– Det kan ødelegge all tillit til oss som sitter i kommunestyret hvis det stilles spørsmål om vi skulle vært med på å behandle saken, eller ikke, mener Staldvik.

Kontrollutvalg og Statsforvalteren skal vurdere

Nå er hele saken rundt salget og habilitet blant lokalpolitikerne i Røyrvik sendt videre til kommunens kontrollutvalg, og til Statsforvalteren i Trøndelag.

– Vi forventer nå at Statsforvalteren og kontrollutvalget tar tak i saken. Jeg ser heller ikke bort fra at vi kanskje er nødt til å involvere rettslige instanser til sjuende og sist, sier Inge Staldvik.

NRK har også vært i kontakt med Statsforvalteren i Trøndelag som nå har saken til behandling. De vil derfor foreløpig ikke uttale seg.

Lise Spikkeland i KS mener lokalpolitikerne må sette seg godt inn i reglene om habilitet. Foto: Gerardo poblete

– Må være særlig oppmerksom på habilitet

Lise Spikkeland er spesialrådgiver i KS, kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Hun mener på generelt grunnlag at lokalpolitikerne må sette seg godt inn i reglene rundt habilitet.

– Det er alltid grunn til som folkevalgt å være særlig oppmerksom på problemstillinger om habilitet. I mindre kommuner kan utfordringene være større fordi det er få personer med mange verv, eierinteresser og liknende, sier hun til NRK.

Hun viser til en KS-undersøkelse fra 2017 som viste at en av tre ledere i kommunale selskap oppgir at de kjenner til at noen hos dem har opplevd situasjoner med utilbørlige fordeler. Som misbruk av selskapets midler, omgåelse av regelverk, og mottak av gave, arrangementsdeltakelse, eller reiser i strid med regelverket.