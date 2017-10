Reagerer på at han måtte pisse i profetens påsyn

Jakub Solawa syntes ikke noe om å gå på do foran Jesus. Foto: Stein Lorentzen / NRK

– Jeg tenkte: Hvor er jeg? Jeg ble helt sjokkert. Jeg er ikke vant til å se slike bilder på et toalett. Jeg er vant til å se dem i kirka på søndager når jeg ber, sier Solawa til NRK.

Bula Neobistros toalettvegger er utsmykket med store kristne ikoner. Solawa mener dette er upassende, og han ble sterkt provosert da han møtte Jesus og jomfruen på do.

– Det blir det samme som å gå på toalettet og tisse på dem. Det føler iallfall jeg. Det blir misbruk av bildene, sier han.

Bula Neobistros toalettvegger er utsmykket med store kristne ikoner. Foto: Stein Lorentzen / NRK

– Gjorde korsets tegn og takket for maten

Det er ikke alle som deler synet hans. Therese Ignacio Bjørnaas er også katolikk. Hun syntes det var flott å få se Jesus da hun gjestet restauranttoalettet.

Therese Ignacio Bjørnaas likte de kristne ikonene på toalettveggene. Foto: Stein Lorentzen / NRK

– Jeg gjorde korsets tegn, som jeg alltid gjør når jeg ser et ikon av noe hellig. Og så takket jeg Gud for den gode maten jeg skulle spise, smiler Bjørnaas, som er katolsk teolog og høyskolerektor.

– Du reagerte ikke negativt?

– Nei. Jeg hadde også med meg flere andre katolikker. De reagerte heller ikke, sier Bjørnaas.

– Hvem er det som bestemmer at et toalett ikke er plassen for å ha ikoner? Selv har jeg både kors og bilde av jomfru Maria på badet mitt, legger hun til.

Kommer ikke til å gjøre endringer

Restaurantsjef Renee Fagerhøi ønsker å gi gjestene sine en åndelig opplevelse, også på do.

Restaurantsjef Renee Fagerhøi. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Hun forteller at hun har fått langt flere positive enn negative tilbakemeldinger på dovegg-pryden.

– Dette er min restaurant som jeg har utsmykket på en spesiell måte. Jeg har gjester som er katolikker og teologer, folk som har god kunnskap om bruk av religiøse symboler. De sier at dette er flott, at det ser fint ut, og at det ikke strider mot noen ting. Derfor ser jeg ingen grunn til å gjøre endringer, sier Fagerhøi.