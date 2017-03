RBKs Forren-flørt skaper ikke bare søt musikk

Etter det VG erfarer blir Vegard Forren med når Rosenborg mandag reiser på treningsleir til Marbella.

Forren har vært klubbløs siden jul. Han har vært linket til flere utenlandske klubber, deriblant 1860 München, men det ble ingen overgang til tyskerne.

Nå kan en overgang til Rosenborg være nært forestående.

– Forren har jo vært en av dem som har skapt mye liv og røre, så det kan nok bli litt tøft for enkelte hvis det skjer, sier Espen Viken.

Han er talsmann for Rosenborg-supporterne i Kjernen, og sier at fansen er delt om en eventuell overgang for mannen fra Kyrksæterøra som i en årrekke har spilt for Molde – Rosenborgs største rival.

– Men vi har jo den politikken at de som spiller og vinner kamper for oss, er Rosenborg-ere, sier han til.

– Litt avdanket

Kjernen-talsmannen sier han er usikker på formen til Forren og mener det kan bli tøft å spille seg inn på laget.

– Det spørs om Vegard er god nok for Rosenborg, jeg synes han er blitt litt avdanket, sier Viken.

– Han har jo selv uttalt at han hadde en litt dårlig sesong i fjor. Så får vi se om det er en trend, eller om han kommer seg i form igjen. Han må iallfall bevise at han er god nok for Rosenborg hvis det skal bli snakk om noe avtale. Er han god nok for laget, så kan vi snakkes igjen, sier Kjernen-talsmannen.

Forstår at han er på jobbjakt

Lederen i Moldes supportergjeng Tornekrattet, Svein Erik Jenset, synes det er trist hvis det blir en overgang.

– Man ønsker aldri at spillere skal gå til den største konkurrenten, sier han.

– Samtidig har jo situasjonen blitt som den er blitt, Vegard er arbeidsledig, og jeg skjønner at han er på jobbjakt, sier han.

– Hvordan vil Forren bli mottatt på Aker stadion hvis han blir Rosenborg-spiller?

– Vi kommer nok ikke til å juble for ham, men jeg tror ikke vi kommer til å direkte ufine, han har jo levert varene for oss i mange år. Men vi kommer nok til å prøve å sette ham ut slik at han forhåpentligvis ikke spiller noen god kamp, sier Jenset.

Verken Vegard Forren, hans agent Jim Solbakken eller sportslig leder Stig Inge Bjørnebye i Rosenborg har torsdag besvart NRKs henvendelser.