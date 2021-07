Han kom til Lerkendal for under ett år siden og hadde gullformelen klar.

Ambisjonene var heller ikke små: Hareide ville ta RBK tilbake til toppen.

– Jeg har veldig lyst til å lykkes, og vet litt om hva som må til, sa 67-åringen da han i august ble presentert som ny Rosenborg-trener.

TIL RBK OG LERKENDAL: Åge Hareide ankom Brakka i august i fjor. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Dagens kontrakt gjelder ut inneværende sesong. Men målet har hele tiden vært å avklare innen 1. juli om kontrakten skal forlenges eller ikke.

Nå har han bestemt seg for å pensjonere seg.

Hareide møtte pressen på treningsfeltet utenfor Lerkendal torsdag ettermiddag.

– For meg som har holdt på som trener siden 1986, og har femti år i fotballens tjeneste så følte jeg at nå var det nok.

Hareide sier det ikke er snakk om å fortsette som fotballtrener i det hele tatt. Han ønsker å prioritere andre ting framover.

– Var det en vanskelig avgjørelse å ta?

– Ja det er alltid vanskelig å stoppe med noe du har holdt på med hele livet, sier 67-åringen.

Ivar Koteng har som styreleder i RBK vært tydelig på hva han vil. Ønsket hans var at Hareide forlenger og trener laget også neste sesong.

– Hensikten da vi skrev kontrakten ut 2021 var nettopp usikkerheten på hvor lenge jeg ville holde på. Vi hadde 1. juli som dato slik at Rosenborg kan finne erstatter, sier Hareide i pressemeldingen.

Sportslig nedtur

Onsdag møtte RBK og Haugesund på Lerkendal. Det endte uten mål til noen av lagene.

Kampen må betegnes som svært sjansefattig for hjemmelaget. Og publikum var tydelig i sin misnøye da dommeren blåste av.

I bagasjen hadde laget tre tap før FKH kom til Lerkendal.

SJANSEFATTIG: Kampen mellom RBK og FKH endte 0–0. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Ønsket om seier var derfor stort hos det trønderske publikum som igjen kunne møte opp i tusentall på stadion. Nest etter seier var det mange sjanser som stod på ønskelista. De rundt 4500 på tribunen fikk ingen av sine ønsker innfridd.

Hareide selv var også tydelig.

– Det er for dårlig. Hele bevegelsen og angrepsspillet vårt er ikke godt nok. Og det må vi bare jobbe med.

Etter elleve spilte kamper i 2021 ligger RBK på en skuffende sjetteplass. Samtlige av lagene under dem på tabellen, med unntak av Brann, har også̊ færre spilte kamper.

Etter lørdagens tap mot Lillestrøm varslet Hareide at han ville ha en prat med styreleder Koteng om sin framtid.

Ifølge Adressa var han også klar på at klubben må jobbe seg ut av ei krise. Han selv hadde heller ingen behov for å klamre seg fast i trenerstolen.

Storm etter pride-uttalelse

Det ble stor oppstandelse da Hareide for en uke siden kalte pride for propaganda og sa at slike markeringer ikke har noe i fotballen å gjøre.

NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt kalte uttalelsene provoserende.

I ettertid av intervjuet har Hareide beklaget ordbruken.

Åge Hareide beklaget å ha kalt pride-markering for «propaganda» under Dagsnytt 18. Du trenger javascript for å se video. Åge Hareide beklaget å ha kalt pride-markering for «propaganda» under Dagsnytt 18.

Både Saltvedt i NRK og sportskommentator Birger Løfaldli i Adresseavisen var tydelige på at pride-utspillene kunne påvirke fremtiden i Rosenborg.

Klubbens styreleder sa da at de hadde full tillit til Hareide. Han ville ikke få sparken som følge av uttalelsen.