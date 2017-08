RBK: – Full energi mot Haugesund i kveld

– Seieren over Ajax gir oss energi, sier RBK-trener Kåre Ingebrigtsen. Han avviser at de er slitne etter denne bragden.

– Det er masse guffe igjen. Vi gleder oss til å ta imot Haugesund, sier han.

Ikke samme laget

Det er tett med kamper for RBK med et meget viktig returoppgjør med Ajax torsdag. I kveld er det uansett tid for Haugesund.

– Vil dere spare krefter til Ajax torsdag?

– Det vil ikke bli det samme laget som spilte i Amsterdam, som slipper ut på banen kveld, sier Ingebrigtsen. Han vil ikke å røpe mer enn akkurat det.

Mange å velge i

– Det er et godt problem når en ser på spillerne jeg har å velge i. Alle vil jo spille hele tida, så noen blir skuffet, men slik er det å spille i Rosenborg. Vi har en bred og sterk stall. Vi trenger full energi, sier Ingebrigtsen.

– Og de liker langt bedre å spille kamper enn å trene, sier han.