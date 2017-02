– Det er en ære å bli spurt og jeg gleder meg til å ta fatt på styrelederjobben i klubben, sier Hege Leirfall Ingebrigtsen til NRK.

Hege Leirfall Ingebrigtsen (38) har tidligere sittet i styret til Norges Fotballforbund (NFF) og vært visepresident der. Valgkomiteen i Bodø/Glimt har nå innstilt Hege Leirfall Ingebrigtsen som ny styreleder i klubben.

– Jeg brukte et par uker på å vurdere og bestemme meg. Dette føles riktig for både meg og familien min, sier Ingebrigtsen til NRK.

Tilbake til fotballen igjen

Ingebrigtsen jobber nå som personalsjef i Stavanger-bedriften Senab Eikeland, og er bosatt i Trondheim sammen med RBK-trener Kåre Ingebrigtsen og familien.

Etter å ha vært ute fra fotballverdenen i fem år, så er hun glad for muligheten til å være med og bidra igjen i fotballen – selv om mannen er RBK-trener.

– Hvilke vurderinger er blitt gjort, siden Kåre Ingebrigtsen er trener i Rosenborg?

– Jeg har diskutert dette med både daglig leder i RBK, Tove Moe Dyrhaug, og Kåre. Jeg synes det er veldig viktig å ha en åpen dialog og avklare habilitetsspørsmål i forkant.

Ingebrigsten opplyser at hun også har også ringt fotballpresidenten Terje Svendsen i forkant og fått avklart situasjonen før hun takket ja til tilbudet.

STØTTER AVGJØRELSEN: RBK-trener Kåre Ingebrigtsen støtter kona Hege Leirfall Ingebrigtsen. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Trenerbråket i Bodø/Glimt

– Hvordan har historikken til Kåre Ingebrigtsen i Bodø/Glimt spilt inn – det var jo en del «bråk» da han sluttet som trener for klubben i 2011?

– Jeg har et stort hjerte for både byen Bodø og for klubben. Når det gjelder den episoden, så kunne den nok blitt løst på en bedre måte. Men det er historie for bådemeg og Kåre

– Kåre støtter meg i min avgjørelse om å takke ja til dette styreledervervet, sier Ingebrigtsen.

Valgkomiteen er fornøyd

Leder av valgkomiteen, Benn Eidissen, er meget godt fornøyd med kandidaten de innstiller.

– Vi er kjempefornøyd med dette, og veldig glad for at Hege har sagt ja. Hun har vært veldig grundig, og sjekket nøye gjennom ting før hun takket ja. Hun er grundigheten og dyktigheten selv, sier Benn Eidissen til Avisa Nordland.

Hege Leirfall Ingebrigtsen skal formelt velges av årsmøtet i Bodø/Glimt torsdag 9. mars.