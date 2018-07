Trenerduoen fikk overraskende sparken torsdag i forrige uke. Selv om supporterklubben Kjernen støtter sparkingen, har mange supportere reagert negativt.

Flere hundre av dem har møtt opp utenfor Rosenborgs hjemmebane mandag kveld:

– Dere fikk Rosenborg opp fra søla og fikk tilbake fotballgleden i RBK, sier initiativtaker Petter Fredheim.

Ingebrigtsen ankom arrangementet like før det startet, med et smil om munnen.

– Vil takke dem

– Det kommer til å bli vanskelig å slå det de har fått til på så kort tid, og det er mange som kommer til å savne dem, sa initiativtaker Fredheim, og siktet til Ingebrigtsen og Hoftun.

Flere skal holde appell, og artister som Terje Tysland skal opptre.

– Jeg er her for å takke guttene for en flott innsats, og jeg synes det er veldig fint at fansen vil takke dem, sier Tysland til NRK.

Overraskende sparking

Trenerne fikk beskjeden om at de ikke lenger var ønsket dagen etter at Rosenborg så vidt klarte å slå ut islandske Valur i første kvalifiseringsrunde til mesterligaen.

– Det var en melding han selvfølgelig ikke likte. Kåre er en populær mann det er lett å like, så det var ubehagelig og tøft, sa RBKs styreleder Ivar Koteng til NRK da.

Tysland vil ikke mene for mye om sparkingen eller prosessen rundt:

– Jeg ville ikke ha gjort det akkurat slik, men jeg håper nå det blir fred og ro, og at vi får tilbake trivselen. Rosenborg er laget vårt, sier trønderrockeren.

Spillerne uenige

Rosenborg-spillerne sa fredag at de er «monumentalt uenig i styrets beslutning» om å gi Ingebrigtsen og Hoftun sparken. De har bedt styret gjeninnsette trenerne, men fått blankt nei.

Søndag ble spillerne enige om at bare kaptein Mike Jensen skal uttale seg om sparkingen.

– Vi er profesjonelle og fokuserte, sa Jensen til NRK.

Under Ingebrigtsens ledelse har Rosenborg blitt seriemester tre ganger på rad. Laget har også to NM-titler siden han etterfulgte Per Joar Hansen for fire år siden.

Kåre Ingebrigtsens midlertidige arvtaker er nederlandske Rini Coolen, som dette året har hatt ansvaret for akademiet til Rosenborg. Med seg på laget får han Trond Henriksen som assistent.