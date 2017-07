RBK-styrelederen slakter norsk talentutvikling

I et innlegg styreleder i RBK, Ivar Koteng, har lagt ut på RBK.no skriver han at NFF bruker altfor mye penger på byråkrati, penger han mener heller kan brukes på utvikling av spillere, og dette må starte tidlig, ifølge Koteng.

I innlegget skriver Koteng at NFF ikke ønsker å endre sin strategi.

«Vi ser dessverre ingen stor endringsvilje eller tempo i NFF, imens taler resultatene for seg», skriver han.

– Det viktigste er at vi må gi foreldrene kompetanse til å bli bedre trenere for ungene. det må være prioritet nummer én, sier Koteng til NRK.

Når det gjelder barn mellom 5 og 11 år er det ofte foreldrene som er trenere, og for at barna skal bli gode nok i fotball tidlig, må de trenes godt nok så tidlig som mulig, mener styrelederen.

– Å bedre deres kompetanse vil bedre norsk fotball og gi samfunnsnytte, sier han.

Mener 100 millioner kan frigjøres

«Pengene mener vi kan omdisponeres fra NFF, kretsene og toppklubbene. NFF må innse at utviklingene skjer ute på banene og ikke på kontorene», skriver Koteng i innlegget.

– Norsk fotball har mye penger, det er det ingen tvil om, så det å bruke litt fornuft og skalere ned administrasjonen og frigjøre penger til utvikling er fullt mulig, sier han til NRK.

Koteng tror at 70 – 100 millioner kroner kan frigjøres akkurat til å utvikle spillere tidlig.

– Sånn bør det ikke være, derfor ønsker vi å gjøre noe med det fort.

Styrelederen tar også opp diskusjonen rundt private aktører og om det er heldig for utviklingen.

– Jeg har ikke direkte noe imot private aktører. De som bidrar til at fotballspillere skal bli bedre må få gjøre det, men det kan slå sosialt uheldig ut, så vi mener at det er bedre at klubbene blir bedre skikket og rigget til å gjøre jobben slik at alle kan få et tilbud på et lavere kostnadsnivå, forteller han.

– En vrien øvelse

Håkon Grøttland, fagansvarlig for spillerutvikling i NFF. Foto: Magnus Stokka / NRK

Fagansvarlig for spillerutvikling i NFF, Håkon Grøttland, sier på sin side at NFF har iverksatt flere av tiltakene Koteng etterspør.

– Men det er en vrien øvelse å se endringen når man står midt oppe i den. Kikker man imidlertid ti år tilbake i tid, så ser man at det har skjedd mye. Samtidig skal vi være ydmyke. Det som er bra i dag, er ikke i nærheten av å være godt nok om 10 år, sier han.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF, sier at mest mulig av NFFs midler går til nemlig utvikling.

– Skal noe prioriteres opp, må noe prioriteres ned. Det vi har sagt, er at vi overordnet mener at mest mulig midler skal gå til aktivitet. NFF er nå i en prosess hvor vi jobber for å være enda tydeligere i prioriteringene inn mot budsjettet for 2018, sier Bjerketvedt.

Kotengs innlegg kommer dagen eter at Norge havnet på en historisk bunnplassering på Fifa-rankingen.

Det er ikke første gang Koteng er kritisk til NFF. I februar 2016 kritiserte han NFFs åpenhet og mener det er alt for mye misforståelser innad i ledelsen.