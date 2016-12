RBK-stopper klar for israelsk klubb

Hólmar Örn Eyjólfsson skal spille for den israelske klubben Maccabi Haifa fra neste år. Det ble klart etter at RBK aksepterte budet og midtstopperen selv har blitt enig med Maccabi Haifa om de personlige betingelsene.

– Han er en type spiller Maccabi Haifa leter etter. Både i form av at han er en sterk karakter i garderoben og er sterk mental. Eyjólfsson har erfaring fra spill på høyt Europeisk nivå. Vi har signert en 4,5 årskontrakt og ser frem gode år med han i fremtiden, sier sportsdirektør for Maccabi Haifa Tor-Kristian Karlsen, til klubbens hjemmeside.

Ingen av klubbene vil bekrefte overgangssum eller andre detaljer rundt overgangen, men VG har tidligere spekulert i en overgangssum på rundt ti millioner kroner.

Eyjolfsson har vært i RBK siden 2014, og står notert med 93 kamper og fem scoringer. På sine to år tok han to seriemesterskap og to cupgull.