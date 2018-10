Danske medier skriver at Rosenborgs danske angriper Nicklas Bendtner er tiltalt for vold mot en taxisjåfør etter en episode i Danmark i september. Taxisjåføren er tiltalt for forsøk på vold.

Det sier taxisjåførens advokat, Mette Grith Stage, til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

– Min klient er tiltalt for å ha kastet en gjenstand mot Bendtner og kjæresten hans uten å treffe. Han nekter straffskyld.

– Jeg kan si at det er utarbeidet en tiltale i saken mot begge parter, sier advokaten til Ritzau.

Hun opplyser at saken er forhåndsberammet til den 2. november i København byrett.

RBK vil ikke kommentere tiltalen

Daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug, opplyser at ingen i klubben ønsker å uttale seg om saken foreløpig.

– Vi har ingen kommentar, skriver Dyrhaug i en SMS til NRK.

Bendtner er for tiden på feire i Cannes i Frankrike, sammen med sin kjæreste. Han vil være tilbake på trening mandag.

Organisasjonssjef i klubben, Trond Alstad, bekrefter til NRK at Bendtner da vil trene videre med laget som vanlig.

RBK-sjef Tove Moe Dyrhaug og Nicklas Bendtner under en pressekonferanse 11. september, der Bendtner beklaget voldsepisoden i Danmark. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Nekter fortsatt straffskyld

Advokaten til Bendtner, Anders Németh, opplyser at klienten hans fortsatt nekter straffskyld.

– Jeg har ikke noen annen kommentar enn at Nicklas Bendtner fortsatt nekter straffskyld, skriver Németh i en e-post til NRK.

RBK-spilleren har vært siktet etter den mildeste voldsparagrafen i den danske straffeloven etter voldsepisoden som endte med at drosjesjåføren ble påført dobbelt kjevebrudd. Fotballstjernen har hele tiden nektet skyld.

Bendtners kjæreste sa på Instagram noen dager etter hendelsen at det var taxisjåføren som gikk amok.

– En uheldig sak for Rosenborg

Det er fortsatt uklart hva som skal ha skjedd mellom taxisjåføren og RBK-spilleren. Uansett er saken uheldig for både Bendtner og Rosenborg, mener sportskommentator i Adresseavisen, Birger Løfaldli.

– Det blir en utfordrende situasjon for Rosenborg hvis han eventuelt blir dømt, sier Løfaldli til NRK.

– Brakk kjevebeinet

Taxisjåføren skal ifølge advokaten ha fått dobbelt kjevebrudd etter at Bendtner utøvet vold mot ham. Taxien som var involvert, skal ha vært utstyrt med utvidet videoovervåking.

Det innebærer angivelig at det finnes videobilder fra innsiden av bilen og også et område på utsiden av kjøretøyet. Materialet skal være overlevert politiet.