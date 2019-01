RBK-rettssaken: Partene tause om forlik i kveld

Tingrettsdommer Anne Marie Selvaag ba mot slutten av tirsdagens forhandlinger i Sør-Trøndelag tingrett partene om å se på mulighetene for å komme til enighet om en løsning på saken.

– Det kan være verdt å utforske hvor grensene går for hva dere kan gå med på. Min oppfordring er at dere tar en prat i ettermiddag, for å finne ut hva det er mulig å få til, sa Selvaag.

Like etter at retten var hevet, satte advokatene til Ingebrigtsen, Hoftun og RBK seg ned sammen bak lukkede dører.

En halv times tid etterpå, like etter klokka 17, kom advokatene ut igjen etter å ha snakket sammen.

VIDEO: – Vi håper alltid på et forlik, men det er en grunn til at vi er her, sier RBKs styreleder Ivar Koteng etter at rettsdagen er over. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: – Vi håper alltid på et forlik, men det er en grunn til at vi er her, sier RBKs styreleder Ivar Koteng etter at rettsdagen er over.

Ordknappe parter

På spørsmål fra NRK om det blir rettssak i morgen, svarte Ingebrigtsens advokat Stein Kimsås-Otterbech «ingen kommentar».

Styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng, sier til NRK at han ikke tror det blir forlik i kveld.

Hvis partene ikke blir enige i løpet av kvelden fortsetter rettssaken i morgen med flere vitneforklaringer. Vitnelisten er nokså stjernespekket, med blant andre Nils Arne Eggen, Rune Bratseth, Stig Inge Bjørnebye og Vegard Heggem.

Koteng om «gult kort»-møte

Ingebrigtsen og Hoftun fikk sparken som henholdsvis hoved- og assistenttrener i RBK 19. juli i fjor. Begge har saksøkt sin tidligere arbeidsgiver for usaklige oppsigelser.

RBK mener på sin side at oppsigelsene av de to trenerne er lovlige, og klubbens advokat henviser blant annet til en klausul i Ingebrigtsen kontrakt der stillingsvernet oppheves.

Tirsdag fikk retten blant annet høre vitneforklaringer fra Kåre Ingebrigtsen, Erik Hoftun og Ivar Koteng. Ingebrigtsen forklarte at han aldri hadde fått beskjed om at jobben hans sto i fare før sparkingen. Hoftun sa at sparkingen, både av kollegaen og ham selv, kom som lyn fra klar himmel.

Koteng fortalte på sin side om en rekke møter med temaer som ledelse, pedagogikk og spillestil. Ett av møtene beskrev han som et «gult kort»-møte. Koteng fortalte at han da sa «nå smeller det», noe som skal ha betydd at Ingebrigtsen sto i fare for å få fyken.

NRK fortsetter med direkteoverført video og rapporteringer fra retten onsdag.