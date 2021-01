RBK.no bekreftar på sine nettsider at Rosenborg og IFK Norrköping er einige om ein overgang for fotballspelaren.

Det var VG som først avslørte nyheita onsdag føremiddag.

– Veldig glad for å vere her

– IFK Norrköping er ein av dei største klubbane i Sverige, og eg ser fram til denne utfordringa. Eg er veldig glad for å vere her, seier Adegbenro til sin nye klubb i Sverige.

I Norrköping får han tidlegare Brann-trenar Rikard Norling som trenar.

– Vi er kjempeglade for at vi lukkast med å knyte oss til Samuel. Han er ein spelar som over lang tid har spelt på det høgste nivået i Noreg, og nådd framgang både nasjonalt og internasjonalt. Samuel er ein offensiv spelar, som kjem til å spisse laget vårt ytterlegare, seier Norling til IFK Norrköping.

Takkar for fine år

Adegbenro kom til Rosenborg frå Viking sommaren 2017. Overgangssummen var på rundt 15 millionar kroner.

– Vi ynskjer å takke Samuel for fine år i Rosenborg. Vi ynskjer han lukke til vidare i Sverige, seier sportsleg leiar Micke Dorsin.

Vidare skriv RBK.no at Adegbenro vil bli hugsa for å nesten på eiga hand sende Ajax ut av Europa League-kvaliken då Rosenborg vann 3–2 på Lerkendal i august 2017.

Adegbenro hadde i utgangspunktet kontrakt med klubben i den komande sesongen.

Han spelte totalt 83 kampar og scora 16 mål for Rosenborg.