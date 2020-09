– Jeg har alltid hatt en guttedrøm hvor det største for meg som fotballspiller er å oppleve Mesterliga-spill med Rosenborg. Jeg vet at veien dit er lang, men det ligger fortsatt i meg at jeg både håper og tror at det er mulig før jeg legger skoene på hylla, sier Markus Henriksen.

Dorsin overbeviste

Søndag kveld ble det klart at trønderen er tilbake i Rosenborg, etter mange år i utlandet.

Henriksen spilte i klubben fra 2009-2012, før han ble solgt til nederlandske AZ Alkmaar.

Etter det har trønderen spilt i England, for blant annet Hull og Bristol.

Nå returnerer han til Trondheim.

– Jeg må gi all honnør til Micke Dorsin, som har vært som en klegg helt siden jeg kom hjem, og jeg har virkelig fått troa på prosjekt Rosenborg.

Lang kontrakt

Henriksen har signert en kontrakt fram til 2024 med Rosenborg.

– Jeg skal være ærlig å si at da jeg takket nei til videre spill i Bristol City trodde jeg ikke Rosenborg skulle være neste destinasjon.

Til syvende og sist fant han og familien ut at det beste likevel var å flytte hjem til Trondheim.

– Vi hadde mange familieråd og til slutt sa både hjertet og hodet at det riktige var å dra hit, så da gyver vi på.

Markus Henriksen har også 56 kamper for det norske landslaget, og er fortsatt en betrodd mann i Lars Lagerbäck sine laguttak.

Kan debutere i skjebnekamp

Henriksen kan nå få sin debut mot PSV.

Kampen som avgjør om Rosenborg får spille i gruppespillet i Europaligaen i år.

– Jeg gleder meg for det er slike kamper man ønsker å spille. Rosenborg må nok finne seg i å være underdogs – og det er kamper som passer oss bra.

Kampen mellom Rosenborg-PSV kan du høre på NRK Sport torsdag.