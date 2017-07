RBK på plass på Celtic Park: – Det er disse kampene vi ønsker å spille

– Atmosfæren her gjør noe med deg. Du føler du kan løpe helt til de slår av lysene. Og etter det og. Det er ikke mange dager i året alt presset ikke er på oss, men i morgen er det et helt annet sted, sier Ingebrigtsen under pressekonferansen.

Han forteller at laget er 100 prosent klar til match, sett vekk ifra Pål André Helland som er hjemme grunnet skade.

– Det er disse kampene vi ønsker å spille, og det er dette vi virkelig trener for. Nå får vi spille mot et lag som er gode nok til Champions League, også får vi se om vi er gode nok til å slå dem, sier Ingebrigtsen.

RBK-treneren håper forskjellen på lagene er mindre nå siden det fortsatt er tidlig i sesongen. Han mener Celtic ikke er på sitt skarpeste eller mest samspilte akkurat nå, noe som er en god mulighet for Rosenborg. Ingebrigtsen avslutter hele pressekonferansen med å stille journalistene selv et spørsmål:

– Gleder dere dere? Ja, da kan dere tenke dere hvordan vi har det. Vi gleder oss en del mer!

Rosenborgs trener Kåre Ingebrigtsen hjelper Dundalks Niclas Vemmelund på bena igjen under kvalifiseringen til Champions League mellom Rosenborg og Dundalk på Lerkendal stadion. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Celtic i spisstrøbbel før kampen

Celtic-manager Brendan Rodgers har studert Rosenborg i forkant av mesterligakvalifiseringen og sett at trønderne pleier å ha mye ballbesittelse.

– Vi forventer en tøff kamp. Rosenborg er godt inne i sesongen og er derfor på et høyt fysisk nivå. Etter å ha studert dem har jeg sett at laget er klar på hvordan de spiller. De er vant til å dominere banespillet, sa Rodgers under tirsdagens pressekonferanse og la til at RBK er en klubb med stolt historie.

De to lagene møtes på Celtic Park i Glasgow onsdag kveld, mens returoppgjøret går på Lerkendal i neste uke. Vinneren over to kamper vil kun ha ett hinder igjen på veien mot det lukrative gruppespillet i mesterligaen.

Rodgers er nødt til å klare seg uten utestengte Leigh Griffiths. Spissen ble nylig ilagt én kamps karantene for å provosere hjemmefansen til nordirske Linfield i forrige kvalrunde.

– Blir tøft

I tillegg kan både Moussa Dembélé og Erik Sviatchenko gå glipp av onsdagens kamp som følge av skader.

– Det kommer til å bli vanskelig mot Rosenborg, men hvis vi spiller vårt eget spill og følger kampplanen, er det håp, sa Rodgers.

Celtic-manager Brendan Rodgers forventer en tøff kamp mot Rosenborg. Foto: RUSSELL CHEYNE / Reuters

Les også: Lustig advarer mot gamleklubben

I motsetning til RBK er Celtic utenfor ligasesong. Kaptein Scott Brown erkjenner at det er vrient å takle en mesterligakvalifisering når den kommer så tidlig i sesongen.

– Vi ønsker virkelig å gå videre. Dette ville blitt en tøff kamp uansett hvem vi hadde møtt. Det er alltid vanskelig i starten av en sesong når vi jobber med å finne formen og skarpheten som trengs, sier Brown.

Celtic-Rosenborg vises ikke på TV i Norge, men sendes på NRK Sport og NRK P1 i Trøndelag klokka 20:40 til 22:40.