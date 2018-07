Det er den engelske nettavisen Liverpool Echo som melder at Pedro Chirivella er på vei fra Liverpool til Rosenborg. Den spanske midtbanespilleren skal ifølge nettavisen til Norge for medisinsk sjekk de neste dagene. Overgangssummen kan bli så høy som 3,5 millioner pund, nesten 38 millioner kroner, og det vil i så fall bli det dyreste kjøpet i Eliteseriens historie.

– Rosenborg gambler

Fotballekspert Kasper Wikestad i TV2 er overrasket over kjøpesummen, og mener Rosenborg gambler når de punger ut såpass mye penger for en så ung spiller. Samtidig har Wikestad troen på at Chrivella kan passe godt inn på sitt nye lag.

– Han har ikke vist seg på det aller høyeste nivået, men potensialet kan være stort. Chirivella er en veldig god teknsik fotballspiller, og jeg tror han passer godt på midtbanen til Rosenborg, sier Wikestad til NRK

Sørger ikke over overgangen

Leder for Liverpools norske fanklubb, Torbjørn Flatin, er også overrasket over kjøpet. Han mener Chirivella er en god pasningsspiller, men Flatin sørger ikke over tapet av den unge spanjolen.

– Han kom litt skeivt ut i Liverpool i starten på grunn av ryggskader, og at han allerede har blitt lånt ut to ganger var kanskje starten på slutten for hans plass på Liverpool, sier Flatin.

NRK har vært i kontakt med styreleder Ivar Koteng i RBK, som ikke ønsker å kommentere overgangen.