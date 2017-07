RBK-Kåre: – Ikke alle forstår hvor vanskelig det er å nå et gruppespill i Europa

Samtidig erkjenner han at det vil være tungt for RBK å ryke ut for Dundalk i trøndernes første hinder i sommerens kvalifisering. Det endte 1–1 da lagene i forrige uke møttes i Irland.

– Jeg håper at flere skjønner at det ikke er bare å reise rundt og vinne slikt som ganske mange tror. Jeg tror vi må forstå at internasjonal fotball har blitt langt jevnere. Hadde vi reist til Östersund for å møte dem, så hadde alle forventet at vi skulle slått dem 5-0, men nå slo Östersund Galatasaray 2-0, så det viser at Europeisk fotball er jevn, sier Kåre Ingebrigtsen til NRK.

Blir det RBK-exit mot Dundalk, vil europaeventyret være over for i år. Tap i neste runde garanterer trønderne en sjanse i omspillet til Europaligaen.

– Finnes ikke katastrofer

Ingen norske lag har tatt seg til det lukrative gruppespillet i mesterligaen siden Rosenborg klarte det for siste gang høsten 2007.

På et spørsmål fra en irsk reporter om det vil være en katastrofe om RBK ryker ut for Dundalk over to kamper, svarte Ingebrigtsen med et klart «nei» og la til:

– Det er ikke noe som heter katastrofe i fotballen. Vi vet hvor vi er i europeisk fotball. Alle drømmer om å spille Champions League, men vi vet at det er vanskelig for et norsk lag å nå gruppespillet.

Skal være offensive

Rosenborgs, Tore Reginiussen, tror det blir en tøff kamp på Lerkendal onsdag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Rosenborg slet med å takle et entusiastisk Dundalk på bortebane. Irene var best i åpningen og tok også fortjent ledelsen. Like før pause berget Tore Reginiussen 1–1 og ga trønderne det viktige bortemålet.

– De kom jo ut med et voldsomt engasjement og trøkk, særlig de første 20 minuttene. Når de hadde krefter så var de gode. Da var det fullt fyr i teltet, og da var vi ikke helt med på det. Vi tok ikke duellene og kom litt etter, så nå skal vi ut og virkelig ta krigen, sier Reginiussen til NRK.

RBK-kaptein Mike Jensen lover et hjemmelag som er klar til å vinne duellene fra første minutt.

– Vi skal være offensive og må spille ballen raskere. Vi går ikke for uavgjort og 0-0, sier dansken.

I neste runde venter etter alle solemerker Celtic. Skottene er så godt som videre etter å ha slått nordirske Linfield 2–0 på bortebane.

– Det er et vanskelig lag å møte, men et fint sted å reise til. Både vi og Dundalk kan skape trøbbel for Celtic, mener Ingebrigtsen.