RBK-Kåre om VIF-kampen: – Blir ikke så ille som mot Sociedad!

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det er et revansjesugent Rosenborg som entrer Lerkendal-matta søndag klokken 20. For det første ønsker de å reise kjerringa etter torsdagens braktap i Europaligaen, for det andre er de sugne på å slå laget som sendte dem ut av cupen.

Det er ikke mer enn tre uker siden Vålerenga snudde kampen og vant 2–1 i kvartfinalen på Lerkendal.

– Vi har skal ikke tape to hjemmekamper for Vålerenga. Vi skal være klare til å ta tre poeng, sier Skjelvik.

– Står om seriegull

Trener Kåre Ingebrigtsen gleder seg til søndagens oppgjør.

– Det blir ikke så ille som mot Real Sociedad! ler han.

Ingebrigtsen sier det er «veldig ålreit» at det kommer en seriekamp så tett på fadesen i San Sebastian.

– Da slipper vi å tenke så mye på dette. Vi må bare brette opp ermene og tenke på Vålerenga. Det er en enormt viktig match, det står om seriegull, sier han.

Helland håper å få spille

Pål André Helland har vært mye skadeplaget den siste tiden, men fikk et innhopp mot Real Sociedad. Han hadde følgende å si om kroppen dagen etter kampen:

– Jeg klarer iallfall å gå. Det er jo en start.

– Spiller du mot Vålerenga?

– Jeg håper på det.

– Det var utrolig godt å spille litt på torsdag. Selv om vi taper og det er en dårlig opplevelse, er det artig å få spille litt fotball igjen, sier Helland.